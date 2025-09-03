Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡൽഹി ഡയറി
    ഡൽഹി ഡയറി
    Posted On
    3 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 6:00 AM IST

    ഗാ​ന്ധി ​മൈ​താ​ന​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഹിം​സ​ക​ൾ

    MA Baby, Voter Adhikar Yatra
    പ​ട്ന ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​നി​യി​ൽ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന ദി​ന​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ച​ട​ങ്ങാ​യ ഗാ​ന്ധി സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലെ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​ക്ക് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും എ​ത്തു​ന്ന​തും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ൾ. പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ മൈ​താ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഗാ​ന്ധി സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ കെ​ട്ടി വ​ലി​യ ക​ർ​ട്ട​ൺ​ കൊ​ണ്ട് മ​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വി​ട​വി​ടെ​യാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ നി​ർ​ത്തി​യ​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് യാ​തൊ​രു​വി​ധ ഒ​രു​ക്ക​വു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ച​ട​ങ്ങ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഗാ​ന്ധി​സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ ക​ർ​ക്ക​ശ​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​വും ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​നി​യി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ ഗേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ പൊ​ലീ​സ് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി പോ​ലും അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റാ​ൻ അ​വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് അ​നി​ൽ ത്രി​പാ​ഠി എ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൈ​താ​നി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​വാ​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ക​ത്തു ക​ട​ന്നാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് ത​ർ​ക്കി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ. ഏ​റെ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ് വ​ലി​യ വാ​ക്കേ​റ്റ​ത്തി​ന് ഒ​ടു​വി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട ഗേ​റ്റ് തു​റ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഗാ​ന്ധി​സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ ഇ​തേ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പൊ​ലീ​സ് ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട​തോ​ടെ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ ബ​ല​പ്പെ​ട്ടു. ലോ​ക്സ​ഭാ-​രാ​ജ്യ​സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ബി​ഹാ​ർ മു​ൻ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും ജീ​വ​ൻ​ത​ന്നെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കും​വി​ധ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണോ അ​വ​രെ ത​ട​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ.

    സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ

    വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ ചെ​യ്തു​വെ​ച്ച എ​ല്ലാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ​പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ക​ണ്ട് ശ​രി​ക്കും അ​മ്പ​ര​ന്നു. ച​ട​ങ്ങ് അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ സ്മാ​ര​ക പ​രി​സ​ര​ത്ത് ത​മ്പ​ടി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി പാ​ർ​ട്ടി നി​യോ​ഗി​ച്ച ബൗ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ ഗാ​ന്ധി സ്മാ​ര​ക​ത്തെ വ​ല​യം ചെ​യ്ത് നി​ൽ​പ്പു​റ​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാം കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ​പോ​ലും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി. സു​ര​ക്ഷാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യും ഗാ​ന്ധി സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ടി ക​യ​റി വ​ന്ന​ത്.


    ഗാ​ന്ധി മൈ​താ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്തി​ന് കാ​വ​ൽ നി​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ എ​ന്തും ന​ട​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ പി​ന്നോ​ട്ട് വ​ലി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ല സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​രും ആ​ക്ര​മി​ക​ളും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക​യ​റി. ഗാ​ന്ധി​സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ വീ​ണ്ടും പോ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​ല​യ​ത്തി​ലാ​യി. അ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​വി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. നേ​താ​ക്ക​ളെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നെ​ന്ന വ​ണ്ണം അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ തി​ക്കും തി​ര​ക്കും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ഹു​ലും ഖാ​ർ​ഗെ​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ഡി. ​രാ​ജ, എം.​എ. ബേ​ബി, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും അ​തി​നി​ട​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് ഞെ​രു​ങ്ങി.

    ഖാ​ർ​ഗെ​യെ അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കാ​ക്കി​യി​ട്ട​വ​ർ

    രാ​ഹു​ലി​നും ഖാ​ർ​ഗെ​ക്കും എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ച്ചു എ​ന്ന് അ​റി​യാ​നു​ള്ള ആ​കാം​ക്ഷ​യി​ൽ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ ത​റ​യി​ൽ ക​യ​റി നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഏ​താ​നും പേ​ർ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ ഷ​ർ​ട്ട് പി​റ​കി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ല​മാ​യി വ​ലി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വീ​ഴ്ത്താ​ൻ നോ​ക്കു​ന്നു. 84 വ​യ​സ്സ് പി​ന്നി​ട്ട ആ ​വ​യോ​ധി​ക​ൻ കു​ത​റി മാ​റു​മ്പോ​ഴും യൂ​നി​ഫോ​മി​ട്ട​വ​ർ പി​റ​കി​ലേ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചു വ​ലി​ക്കു​ന്നു. കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​യ രാ​ഹു​ൽ തി​രി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ​യെ ത​ന്നോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ രോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ക​ണ്ടു. രാ​ഹു​ലും തേ​ജ​സ്വി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു വി​ധം ഖാ​ർ​ഗെ​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​നാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തെ​ല്ലാം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് വ​ന്ന​തെ​ന്ന് എം.​എ. ബേ​ബി

    അ​തി​നു​ശേ​ഷം സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യാ​യി നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രു​ടെ ഉ​ന്നം. പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ബേ​ബി​യെ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഫോ​ട്ടോ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് പ​ക​ർ​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷി. പി​ടി​ച്ചു വ​ലി​ക്കാ​നും ത​ള്ളി​യി​ടാ​നും ശ്ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു​വി​ധം കു​ത​റി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് തൂ​വാ​ല​കൊ​ണ്ട് മു​ഖം തു​ട​യ്ക്കു​ന്ന ബേ​ബി​യോ​ട് എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ണ​ട പോ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. മൊ​ബൈ​ൽ എ​വി​ടെ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​തെ​ല്ലാം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടു അ​ത് കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ബേ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.


    യാ​ത്ര വ​ഴി​മു​ട​ക്കാ​നാ​യി പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ശ്ര​മം. പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഗേ​റ്റ് ക​ട​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ല​ങ്ങും​വി​ല​ങ്ങു​മി​ട്ട് റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. പ​ര​മാ​വ​ധി യാ​ത്ര മു​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഇ​തോ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്തു നി​ല​ക്കും യാ​ത്ര മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന വാ​ശി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ലും ഖാ​ർ​ഗെ​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ. ബി​ഹാ​റി​ൽ അ​ടു​ത്ത​ത​വ​ണ ഭ​ര​ണം മാ​റു​മെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വെ​റു​തെ വി​ടി​ല്ലെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഖാ​ർ​ഗെ പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ക്ക​ളു​ടെ അ​ക്ര​മ ചേ​ഷ്ട​ക​ൾ

    പാ​ർ​ല​മെൻറം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രീ​തി​യി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം ഭ​ര​ണ​വ​ർ​ഗം അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ക്ക​ളാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​വ​രു​ടേ​ത​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ന്നും ആ​രും കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തോ​ടും നി​ല​പാ​ടി​നോ​ടും അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത പൂ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ക്ര​മ​വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യു​ടെ വ​ക​ഭേ​ദ​മാ​ണ് ഗാ​ന്ധി​മൈ​താ​ന​ത്തും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. റാ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​നി​ൽ ത്രി​പാ​ഠി​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​തെ​ല്ലാം ചെ​റു​തെ​ന്നും ഇ​തി​ലും വ​ലു​തെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് യാ​ത്ര പ​ട്ന​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി.

