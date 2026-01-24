കോടതി അറിയിപ്പ് - ബഹു: കോതമംഗലം മുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ - E.P. 108/2023 INtext_fields
കോടതി അറിയിപ്പ് - ബഹു: കോതമംഗലം മുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ - E.P. 108/2023 IN
ARC 2000/2018
Petitioner/Decree holder:
The Pothanicad Farmer's Co. Op. Bank Ltd,
No. E.3510 Pothanicad,
Represented by its Managing Director, Ciby V. George,
aged 57, D/o George,
residing at Melethu house,
Pulinthanam Kara, Enanalloor Village,
Muvattupuzha Taluk.
Respondents/J.D.
1 Basil Joseph,
aged about 32 years,
S/o Joseph K.A.,
residing at Kakkathottathil house,
Pothanicad Kara, do Village,
Kothamangalam Taluk.
ടി വിധി കടക്കാരനെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്
കോതമംഗലം വില്ലേജ് സർവ്വേ 828/2A/5/6 യിൽ കിഴക്ക് കാക്കത്തോട്ടത്തിൽ ചാക്കോ വക, തെക്ക് - ശാന്ത ജോസഫ് വക, വഴി, പടിഞ്ഞാറ് - പൊത്തനാട്ടിൽ ബാബു വക, വടക്ക് - കണ്ണാപറമ്പിൽ വക എന്നീ എലുകയ്ക്കകത്ത് അടങ്ങുന്ന 02.02 ആർ വസ്തുവിൽ വിധി കടക്കാരന് അവകാശപ്പെട്ട ഊടുകൂർ മൂന്നിൽ ഒന്ന് അവകാശവും, ആയതിലെ സകലവിധ വൃക്ഷാദികളും ആകുന്ന പട്ടിക വസ്തു ലേലത്തിൽ വിൽപ്പിച്ച് വിധി സംഖ്യ ഈടാക്കി കൊടുപ്പിക്കണമെന്നും ലേല സംഖ്യയും വിധിക്കടവും പരസ്പരം തട്ടിക്കിഴിപ്പാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും വിധി ഉടമസ്ഥൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും പരസ്യത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ട വിവരങ്ങളെപ്പറ്റിയും മറ്റും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതിന് 2026-ാം ആണ്ട് ജനുവരി മാസം 30-ാം തീയതിയ്ക്ക് അവധിയ്ക്ക് വച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത തീയതി രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് ബഹു. കോടതി മുമ്പാകെ നേരിട്ടോ, അധികാരപ്പെടുത്തിയ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഖാന്തിരം ഹാജരാകുവാൻ ഇതിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം മേൽ നമ്പർ കേസ് നിങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിയമാനുസൃതം തീർപ്പാക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.
എന്ന് ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം
(ഒപ്പ്)
അഡ്വക്കേറ്റ് : ജിജി പീറ്റർ
കോതമംഗലം 15-01-2026
