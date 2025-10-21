Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ernakulam
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 6:43 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 6:43 PM IST

    കോടതി അറിയിപ്പ്​ - ആലുവ റെന്‍റ്​ കൺട്രോൾ കോർട്ടിൽ E.P.53/2025 / RCP: 7/2020

    കോടതി അറിയിപ്പ്​ - ആലുവ റെന്‍റ്​ കൺട്രോൾ കോർട്ടിൽ E.P.53/2025 / RCP: 7/2020


    വിധി ഉടമസ്ഥൻ: കേരള സ്​റ്റേറ്റ്​ ബാംബൂ കോർ​പ്പറേഷൻ അങ്കമാലി ടിക്കുവേണ്ടി മാനേജിംഗ്​ ഡയറക്ടർ.

    വിധി കടക്കാരൻ: ആലുവ താലൂക്ക്​, അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്ര കരയിൽ, കിഴുത്തറ വീട്ടിൽ, പാപ്പച്ചൻ മകൻ 52 വയസ്സായ കെ.പി. ജിജു. ടി പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്

    അന്യായപട്ടിക കെട്ടിട മുറിയിൽ നിന്നും പ്രതിയെ വീട്ടൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മേൽനമ്പർ വിധി നടത്ത്​ ഹർജിയിലെ നോട്ടീസ്​ പരസ്യം ചെയ്​ത്​ പതിച്ചു നടത്തുവാൻ അനുവദിച്ച്​ 13.11.25 തീയതിക്ക്​ അവധി വെച്ചിട്ടുള്ളതും, ടി കേസിൽ താങ്കൾക്ക്​ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളപക്ഷം 13.11.25 തീയതി പകൽ 11 മണിക്ക്​ താങ്കൾ നേരിട്ടോ അഭിഭാഷകൻ മുഖാന്തിരമോ ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം മേൽ നമ്പർ വിധി നടത്ത്​ ഹർജി താങ്കളെ കൂടാതെ തീർപ്പ്​ കൽപിക്കുന്നതാണെന്ന വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തികൊള്ളുന്നു.

    ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

    ജിനോ കെ.പി.,
    വിധി ഉടമസ്ഥൻഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ്​ (ഒപ്പ്​)
    14.10.2025,
    ആലുവ.

