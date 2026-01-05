Begin typing your search above and press return to search.
    ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പഠനാന്തരീക്ഷം വീട്ടിലൊരുക്കാം; എങ്ങനെ?

    ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് പോലുള്ള കടുത്ത മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറെടുക്കുന്നതിന് പാഠപുസ്തകങ്ങളും പരിശീലനവും മാത്രമല്ല അനുയോജ്യമായ ഒരു പഠനാന്തരീക്ഷവും കൂടി വേണം. ചില ചുറ്റുപാടുകൾ ശ്രദ്ധയെ പൂർണമായും വഴിതെറ്റിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ വളരെ സഹായകമായ ഒരു പഠനാന്തരീക്ഷം തെരഞ്ഞെടുക്കൽ ഏറെ പ്രധാനമാണ്. അത് എങ്ങനെയെന്നും നോക്കാം.

    1. ഒരു പ്രത്യേക പഠന സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുക

    പഠിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് പഠനാന്തരീക്ഷവും തുടങ്ങുന്നത്. പഠന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ശാന്തവും നല്ല വെളിച്ചമുള്ളതുമായ ഒരു മുറിയോ വീടിന്റെ മൂലയോ​ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ മുറിയിൽ ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്ന കിടക്ക, അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിവയൊന്നും പാടില്ല. പഠിക്കുമ്പോൾ ചുവരിനോ ജനാലക്കോ അഭിമുഖമായി ഇരികുന്നത് കാഴ്ചയിലെ തടസ്സങ്ങൾ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. പഠന സ്ഥലം എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ളതും അലങ്കോലമില്ലാത്തതും ചിട്ടയായും സൂക്ഷിക്കുക.

    2. എല്ലാ പഠന സാമഗ്രികളും ചിട്ടയോടെ ക്രമീകരിക്കുക

    ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും കുറിപ്പുകളും നമ്മുടെ മനസിനെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കും. ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾക്കുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ അടുക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ ഷെൽഫുകൾ, ഫയൽ ഓർഗനൈസറുകൾ, ഫോൾഡറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. വൃത്തിയുള്ള ഒരു വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാക്കുകയും മാനസികമായി ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് (ജെ.ഇ.ഇക്ക്) അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി (നീറ്റിന്) പ്രത്യേക സോണുകളിൽ. മെക്കാനിക്സ്, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നിങ്ങനെ വിഷയമനുസരിച്ച് ഫയലുകളോ ബൈൻഡറുകളോ ലേബൽ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. പേനകൾ, ഹൈലൈറ്ററുകൾ, സ്റ്റിക്കി നോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും കൈവശം കരുതുക.

    3. ലൈറ്റിങും വെന്റിലേഷനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക

    നല്ല വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തും. പ്രകൃതിദത്ത വെളിച്ചമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു വെളുത്ത എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ശുദ്ധവായു വളരെ നല്ലതാണ്. അതിനാൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ജനൽപാളി തുറന്നിടുക. അല്ലെങ്കിൽ പീസ് ലില്ലി, മണി പ്ലാന്റ് പോലുള്ള ഇൻഡോർ സസ്യങ്ങൾ പഠനമേശക്ക് സമീപം സൂക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ പുതുമയുള്ള പഠനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുക.

    4. ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം

    പരീക്ഷാ തയാറെടുപ്പിനിടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. അതെങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുനോക്കാം...

    ​മൊബൈൽ ഫോണിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫാക്കി വെക്കുക.

    നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കൈയെത്തും ദൂരത്ത് വയ്ക്കുക.

    പഠന ഷെഡ്യൂളിനെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

    പത്ത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വ്യതിചലനം പോലും നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിരവധി മിനിറ്റ് എടുത്തേക്കാം.അക്കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമിക്കണം.

    5. ഒരു പഠന ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക

    ഒരു സംഘടിത പരിസ്ഥിതിയിൽ, ഒരു സംഘടിത ദിനചര്യയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

    ഓരോ വിഷയത്തിനും നിശ്ചിത സമയം നിശ്ചയിക്കുകയും അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓരോ 25 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും പഠനത്തിന് ചെറിയ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പഠനം വിരസമായി തോന്നില്ല.

    6. പ്രചോദനത്തിനായി ഉദ്ധരണികൾ കുറിച്ചുവെക്കുക

    നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാകണം പരിതസ്ഥിതി. പ്രചോദനാത്മക ഉദ്ധരണികൾ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യ റാങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന കോളേജ് ​(ഐ.ഐ.ടിഅല്ലെങ്കിൽ എയിംസ്) കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഷൻ ബോർഡ് എന്നിവ പിൻ ചെയ്യുക. നിരാശപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുണ്ടാകും.

    7. നല്ല കസേരയും മേശയും ഉപയോഗിക്കുക

    ദീർഘനേരം പഠിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പുറംവേദനിക്കാതിരിക്കാൻ പിറകിൽ പിന്തുണയുള്ള ഉറപ്പുള്ള ഒരു കസേര ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മേശ കൈമുട്ട് ഉയരത്തിൽ വയ്ക്കുക. ഇത് കൂടുതൽ നേരം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

    8. പഠനസ്ഥലം ഡിജിറ്റൽ സൗഹൃദമായി സൂക്ഷിക്കുക

    ജെ.ഇ.ഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഓൺലൈൻ റിസോഴ്‌സുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്.ഡിജിറ്റൽ ഉറവിടങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിനോദത്തിനായി ഉപയോഗിക്കരുത്.

    ആവശ്യമായ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഇ-ബുക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് ലാപ്‌ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്‌ലെറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക.

    9. സംഗീതം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും

    കുറഞ്ഞ ശബ്‌ദത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ സംഗീതം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നീണ്ട റിവിഷൻ സമയങ്ങളിൽ. തലച്ചോറിനെ ഇടക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ കൊടുക്കുക.

    നല്ലൊരു കസേര, തിളക്കമുള്ള വിളക്ക്, ക്ലോക്ക്, സ്റ്റേഷനറി, മോട്ടിവേഷണൽ ബോർഡ്, ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഒരു മികച്ച പഠന മേശക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില വസ്തുക്കൾ ഇ​തൊക്കെയാണ്. നീല, പച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ബീജ് നിറങ്ങളിലുള്ള ഇളം നിറങ്ങൾ ശാന്തതയും ഏകാഗ്രതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

    10. ദിവസവും എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം?

    മിക്ക ഉന്നതരും പ്രതിദിനം 6–8 മണിക്കൂർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പഠനം നിർദേശിക്കുന്നു.

    Show Full Article
