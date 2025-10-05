Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:06 PM IST

    ഉന്നതി സ്കോളർഷിപ്പ് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിമാനമേറിയത് 162 വിദ്യാർഥികൾ

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി
    ഉന്നതി സ്കോളർഷിപ്പ് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിമാനമേറിയത് 162 വിദ്യാർഥികൾ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ഉ​ന്ന​തി വി​ദേ​ശ പ​ഠ​ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ​ത് 162പേ​ർ. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 2021 മു​ത​ൽ ആ​റ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും 156 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​ണ് അ​വ​സ​രം നേ​ടി​യ​ത്. 2021-22ൽ 18, 2022-23​ൽ 43, 2023-24ൽ 48, 2024-25​ൽ 47 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം.

    വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​നം

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ന്ന​തി ഓ​വ​ർ​സീ​സ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മ​ന്‍റെ് ആ​ൻ​ഡ് എം​പ്ലോ​യ്മ​ന്‍റെ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്‍റി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി പ​ര​മാ​വ​ധി 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ വ​രു​മാ​ന പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​തെ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രി​ക്ക​ണം, യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം, 35 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം,

    സ​ർ​ക്കാ​ർ/ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി​രി​ക്ക​രു​ത്, ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഒ​രു ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളു. വി​ദേ​ശ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ യാ​തൊ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മ​ന്‍റെ് ആ​ൻ​ഡ് എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റെ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​റ് മു​ഖേ​ന ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാം. ഇ​ത് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ടം. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    വി​പു​ല​മാ​യ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ

    വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാ​ജു​വേ​റ്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ, ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ, പി.​എ​ച്ച്.​ഡി, പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.വേ​ൾ​ഡ് ടൈം​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി റാ​ങ്കി​ങ് 500ന് ​അ​ക​ത്തു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് സ്ളാ​ബു​ക​ളാ​യി​ട്ടാ​ണ് ആ​നു​കൂ​ല്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.കു​ടും​ബ വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​നം 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പും ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്, ഫീ​സ്, താ​മ​സം, ആ​ഹാ​ര​ച്ചെ​ല​വ്, വി​മാ​ന​യാ​ത്ര ചെ​ല​വ്, വി​സ ചാ​ർ​ജ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും

    . 12 മു​ത​ൽ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്(15 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ), വി​സ, എ​യ​ർ ടി​ക്ക​റ്റ്, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ജീ​വി​ത ചെ​ല​വ്/ താ​മ​സ ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​പേ​ക്ഷ‍ക​ർ​ക്ക് വ​രു​മാ​ന പ​രി​ധി ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലാ​തെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കും.

