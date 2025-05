cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്​: പ​ത്താം​ത​രം ക​ട​മ്പ മ​റി​ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ തു​ട​ർ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് പ​ല വ​ഴി​ക​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. പ്ല​സ് വ​ൺ, പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക്, ഐ.​ടി.​ഐ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​യു​ള്ള​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ്, അ​ൺ എ​യ്ഡ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 172 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 37,737 പ്ല​സ് വ​ൺ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. സ​യ​ൻ​സ്-14,649, ​കോ​മേ​ഴ്സ്-11,259, ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ്-11,829 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സീ​റ്റ് നി​ല. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ 2320 സീ​റ്റു​ക​ളും സ്പോ​ർ​ട്സ് ​ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ 1040 സീ​റ്റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 18 സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ഏ​ഴ് സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 2230 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഒ​മ്പ​ത് ഗ​വ. ഐ.​ടി.​ഐ​ക​ളി​ലെ 28 ട്രേ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 2110 സീ​റ്റു​ക​ളും 21 സ്വ​കാ​ര്യ ഐ.​ടി.​ഐ​ക​ളി​ലാ​യി 1740 സീ​റ്റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷം​വ​രെ കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള​താ​ണ്​ ഐ.​ടി.​ഐ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ. പ​ത്താം ക്ലാ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കു​ട്ടി​ക​ളും ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​ഠ​ന​മാ​ണ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. കു​റ​ച്ചു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്, സ്വ​കാ​ര്യ പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ൽ 3606 സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. പാ​ല​ക്കാ​ട്​ കൂ​ട്ടു​പാ​ത ഗ​വ. പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്​ കോ​ള​ജി​ൽ ആ​റു ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലാ​യി 60 വീ​തം സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ സാ​യാ​ഹ്ന പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ ഗ​വ. ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ പ്രി​ന്‍റി​ങ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്​ കോ​ള​ജി​ൽ വി​വി​ധ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലാ​യി 180 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ചെ​ർ​പ്പു​​ള​ശ്ശേ​രി, വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, അ​ട്ട​പ്പാ​ടി, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 986 സീ​റ്റും സ്വ​കാ​ര്യ പോ​ളി​ടെ​ക്​​നി​ക്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 2030 സീ​റ്റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ന്നീ ഏ​ഴ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​ന​വും എ​ല്ലാ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളി​ക​ളി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​ന​വും മാ​ർ​ജി​ന​ൽ സീ​റ്റ് വ​ർ​ധ​ന​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ‍യെ​ങ്കി​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​കും. ഇ​തി​നു​പ​രി​യാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് 10 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടി മാ​ർ​ജി​ന​ൽ സീ​റ്റ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കും. സേ ​പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി എ​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റ് പ്ല​സ് വ​ണ്ണി​ന് ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സേ ​പ​രീ​ക്ഷ 28 മു​ത​ൽ മേ​യ് 28 മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ ര​ണ്ടു​വ​രെ​യാ​ണ് സേ ​പ​രീ​ക്ഷ. പ​ര​മാ​വ​ധി മൂ​ന്ന് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​ എ​ഴു​താം. ജൂ​ൺ അ​വ​സാ​ന വാ​രം ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സ് പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം, സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന, പ​ക​ർ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ മേ​യ് 12 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ൽ​കാം. Show Full Article

Ten is over; there are now many ways to continue your studies