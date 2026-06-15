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    Edu News
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 10:37 AM IST

    ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിൽ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആകാം; എഞ്ചിനീയറിങ്, സയൻസ് മേഖലകളിലായി ആകെ 17 ഒഴിവുകൾ

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    ജൂലൈ 11 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിൽ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആകാം; എഞ്ചിനീയറിങ്, സയൻസ് മേഖലകളിലായി ആകെ 17 ഒഴിവുകൾ
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    ബംഗളൂരു: ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ (ISRO) കീഴിൽ ബംഗളൂരുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ യു.ആർ. റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററിൽ (URSC) ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എഞ്ചിനീയറിങ്, സയൻസ് മേഖലകളിലായി ആകെ 17 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി ജൂലൈ 11 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

    ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് മികച്ച കരിയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിത്.

    എഞ്ചിനീയറിങ് മേഖലകൾ: ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കംപ്യുട്ടർ സയൻസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ്, എംബെഡഡ് സിസ്റ്റംസ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്, എയ്റോസ്പേസ്, തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്, മെഷീൻ ഡിസൈൻ.

    സയൻസ് മേഖലകൾ: അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ്, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്.

    ഉദ്യോഗാർഥികൾ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ M.E / M.Tech / M.Sc (Engg) അല്ലെങ്കിൽ M.Sc ബിരുദം നേടിയവരായിരിക്കണം. അക്കാദമിക് തലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യോഗ്യതയും ഐ.എസ്.ആർ.ഒ നിർദേശിക്കുന്ന നിശ്ചിത കുറഞ്ഞ മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനൊപ്പം CSIR-UGC NET, GATE, JAM, JEST അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമാന ദേശീയതല യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ചവരായിരിക്കണം.

    അവസാന വർഷ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 2026 ജൂലൈ 11 കട്ട്-ഓഫ് തിയതിയായി കണക്കാക്കി പരമാവധി പ്രായം 28 വയസ്സ് കവിയരുത്.

    എസ്.സി എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷത്തെ ഇളവും ഒ.ബി.സി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷത്തെ ഇളവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

    ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അക്കാദമിക് മാർക്ക്, ദേശീയതല യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളിലെ (NET/GATE/JAM/JEST) പ്രകടനം എന്നിവ വിലയിരുത്തി പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കും. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ ബംഗളൂരുവിലെ യു.ആർ. റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററിൽ (URSC) വെച്ച് നടത്തുന്ന നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിന് ക്ഷണിക്കും. ഈ അഭിമുഖത്തിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അന്തിമ നിയമനം.

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    TAGS:isroRECRUITMENTJunior Research FellowEdu NewsJRF
    News Summary - Recruitment to the posts of Junior Research Fellow in ISRO
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