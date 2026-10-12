എൻടിഎ ലൈബ്രേറിയൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2026: ഡൽഹിയിൽ 2 ഒഴിവ്, ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം

എൻടിഎ ലൈബ്രേറിയൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2026: ഡൽഹിയിൽ 2 ഒഴിവ്, ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാംtext_fields
നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) ഡൽഹി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ലൈബ്രേറിയൻ - അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
സ്ഥാപനം: നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ)
തസ്തിക: ലൈബ്രേറിയൻ - അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 2
നിയമന സ്ഥലം: ന്യൂഡൽഹി
അപേക്ഷാ രീതി: ഇമെയിൽ മുഖേന
അപേക്ഷാ സമയപരിധി: വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി( ഒക്ടോബർ 7) മുതൽ 15 ദിവസം
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം
രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്.
1. പൊതു വിഭാഗം:
അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ലൈബ്രറി സയൻസ് / ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസിൽ ബിരുദം. ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്ത് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം.
2. വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ:
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർ. ലൈബ്രേറിയൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ലൈബ്രേറിയൻ, ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ സേവന പരിചയമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയം നിർബന്ധം.
പ്രായപരിധിയും ശമ്പളവും
പൊതു വിഭാഗത്തിന് പരമാവധി പ്രായം 50 വയസ്. വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 62 വയസ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി വിജ്ഞാപന തീയതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കണക്കാക്കുക. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് യോഗ്യതക്കും പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിനും അനുസൃതമായ ഏകീകൃത പ്രതിമാസ വേതനം ലഭിക്കും. തുക ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റി തീരുമാനിക്കും.
ചുമതലകൾ
എൻടിഎ ലൈബ്രറിയുടെ സമഗ്ര നടത്തിപ്പ്, പ്രിന്റ്, ഡിജിറ്റൽ ശേഖരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം, രേഖകളുടെ പരിപാലനം, ജീവനക്കാർക്ക് റഫറൻസ് സേവനം നൽകൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചുമതല. ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാബേസ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് കാറ്റലോഗിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം അഭികാമ്യം.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം
ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴിയല്ല അപേക്ഷ.
- ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിലെ അനുബന്ധം - 1 ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കുക.
- വിശദമായ ബയോഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം, പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യത, അവസാന ശമ്പള സ്ലിപ്പ്, ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ചേർക്കുക.
- സർക്കാർ സേവനത്തിലുള്ളവർ എൻഒസി ഹാജരാക്കണം. വിരമിച്ചവർ വിരമിക്കൽ രേഖകൾ നൽകണം.
- പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ recruitment@nta.ac.in എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് അയക്കുക. സബ്ജക്ട് ലൈനിൽ Application for the Post of Librarian, NTA എന്ന് നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തണം.
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലാത്തതും സമയപരിധി കഴിഞ്ഞുള്ളതുമായ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കില്ല. ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും. ആദ്യ നിയമനം രണ്ട് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. പിന്നീട് പ്രകടനം അനുസരിച്ച് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കും.
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