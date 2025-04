എട്ടാം ക്ലാസ് വാർഷിക​ പരീക്ഷയിൽ തോൽവി 21.67 ശതമാനം; 25 മുതൽ പുനഃപരീക്ഷ

cancel തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ്​ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​ഷ​യ മി​നി​മം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 21.67 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ബ്ജ​ക്ട് മി​നി​മം നേ​ടാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്​ ക്ലാ​സ്​ ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്​ യോ​ഗ്യ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ. വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ 3,98,181 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ (ഇ ​ഗ്രേ​ഡ്) 86,309 ആ​ണ്. ഒ​രു വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും വി​ജ​യി​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 5516 ആ​ണ്. ഇ​ത്​ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 1.30 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ഹി​ന്ദി​യി​ലാ​ണ്. എ​ഴു​ത്തു പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഓ​രോ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും 30 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്​ ക്ലാ​സ്​ ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്​ യോ​ഗ്യ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ. ഈ ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഈ ​മാ​സം 24 വ​രെ അ​ധി​ക പി​ന്തു​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ലാ​സു​ക​ൾ രാ​വി​ലെ 9.30 മു​ത​ൽ 12.30 വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കും. നി​ശ്ചി​ത​മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടാ​ത്ത വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ /വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ധി​ക പി​ന്തു​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി​യാ​കും. ഏ​പ്രി​ൽ 25 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ​യും ഏ​പ്രി​ൽ 30ന് ​ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ന​ട​ത്തും. ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ലും പി​ന്തു​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ​യും സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​വി​ട​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

21.67 percent fail in 8th class annual exam in Kerala; re-exam to be held from 25th