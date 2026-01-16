Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightAchievementschevron_rightസാൻ ജോർജിയൻ അവാർഡ്...
    Achievements
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 12:25 PM IST

    സാൻ ജോർജിയൻ അവാർഡ് മറിയാമ്മ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    മറിയാമ്മ
    cancel
    camera_alt

    മറിയാമ്മ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

    Listen to this Article

    പത്തനംതിട്ട: സേവന മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് സാൻ ജോർജിയൻ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡിന് മറിയാമ്മ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അർഹയായി. 25,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ് അവാർഡ്. 18ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് നഗരസഭ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഡോ. സാമുവൽ മാർ ഐറേനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും.

    ആന്റോ ആന്റണി എം.പി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം സ്വാന്തനം ഡയറക്ടർ ഫാ. കെ.എസ്. ജോർജ് നിർവഹിക്കും. ഭവന നിർമാണോദ്ഘാടനം കൊടുമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി.ജി. ഗീതാദേവി നിർവഹിക്കും.

    സമൂഹത്തിലെ നിർധനരായ അർബുദ, വൃക്ക രോഗികളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർവിസിൽനിന്നും വിരമിച്ചവരും അഭ്യുദകാംക്ഷികളും രൂപംനൽകിയതാണ് സാൻ ജോർജിയൻ എജുക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ജോർജ് വർഗീസ് കൊപ്പാറ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് കുറ്റിയിൽ എന്നിവർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pathanamthittaawardachievement award
    News Summary - San Georgian Award to Mariyamma Oommen Chandy
    Similar News
    Next Story
    X