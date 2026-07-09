ഓക്സ്ഫഡിൽ പരിഭാഷയിൽ ഇലാനക്ക് പുരസ്കാരംtext_fields
കാസർകോട്: ലോകപ്രശസ്ത ഓക്സ്ഫഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ‘ദി ക്വീൻസ് കോളജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച്’ ദേശീയതലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘അന്തിയ ബെൽ പ്രൈസ് ഫോർ യങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് 2026’ പരിഭാഷ മത്സരത്തിൽ കാസർകോട്ടുകാരി, യു.കെയിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ ഇലാനക്കാണ് സമ്മാനം. യു.കെയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറായ ചിന്നു ബിൻത് നിസാറിന്റെയും ടാറ്റാ കൺസൽട്ടൻസി സർവിസിൽ യു.കെയിൽ ബിസിനസ് ഡവലപ്മെൻറ് മാനേജരായ സഫ്വാൻ പടന്നയിലിന്റെയും മകളാണ് ഇലാന.
ബ്രിട്ടനിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി കാൽ ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ മാറ്റുരച്ച കടുത്ത മത്സരത്തിലാണ് ഇലാന ഈ മികച്ച വിജയം നേടിയത്. അധ്യാപകർ വഴി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അയ്യായിരത്തിലധികം മികച്ച എൻട്രികളിൽനിന്നാണ് ഓക്സ്ഫഡിലെ പ്രമുഖ ഭാഷ വിദഗ്ധരും പ്രഫഷനൽ സാഹിത്യ പരിഭാഷകരും അടങ്ങുന്ന ജൂറി ഇലാനയുടെ ജർമൻ ഭാഷയിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള തർജമയെയാണ് പുരസ്കാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. റിട്ട. പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടറും കരിയർ കോളമിസ്റ്റും ഭാഷാ ഗവേഷകനുമായ കുമ്പളയിലെ നിസാർ പെറുവാഡിന്റെ മകളുടെ മകൾ കൂടിയാണ് ഇലാന.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register