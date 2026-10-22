ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും വേണ്ടെന്നുവെച്ചു, സംശയങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി; സിവിൽ സർവീസസിൽ അഞ്ചാം റാങ്ക് നേടി 23കാരി

ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും വേണ്ടെന്നുവെച്ചു, സംശയങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി; സിവിൽ സർവീസസിൽ അഞ്ചാം റാങ്ക് നേടി 23കാരിtext_fields
പഠനം ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ, മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറെടുക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി മാറുകയാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി. വിലകൂടിയ കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ സ്വയം പഠിച്ച് വിജയം നേടാൻ എഐ സഹായിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹരിയാന സ്വദേശിനി ഛവി സർദാന.
ഹരിയാന സിവിൽ സർവീസസ് (എച്ച്സിഎസ്) പരീക്ഷയിൽ അഞ്ചാം റാങ്ക് നേടിയാണ് 23കാരിയായ ഛവി ശ്രദ്ധ നേടിയത്. 675ൽ 385.80 മാർക്ക് നേടിയാണ് ഹിസാർ സ്വദേശിനിയായ ഛവി ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. പ്രിലിമിനറി ഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 60,000 ഉദ്യോഗാർഥികൾ പങ്കെടുത്ത മത്സര പരീക്ഷയിലാണ് ഈ മികച്ച വിജയം.
പട്യാലയിൽ ബി.എ എൽഎൽബി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഛവി, നിയമ പഠനത്തിനിടയിലാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷക്ക് തയാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത്. കോച്ചിങ് ക്ലാസുകളിൽ ചേരുന്നതിനു പകരം സ്വന്തം പഠനക്രമം വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ദിവസവും ഏകദേശം 8 മണിക്കൂർ പഠനം. രാവിലെ 6 മണിക്കും 7 മണിക്കും ഇടയിൽ പഠന സെഷനുകൾ ആരംഭിക്കും.
സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് ഓപ്പൺ എഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടിയെ ഛവി ഉപയോഗിച്ചത്. പരീക്ഷാ തയാറെടുപ്പിനിടെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഒഴിവാക്കി ശ്രദ്ധ തിരിയാതെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതും വിജയത്തിന് കാരണമായി. എഐ മാത്രമല്ല വിജയത്തിന് കാരണമെന്ന് ഛവി പറയുന്നു. സ്ഥിരമായ പഠനം, സമയക്രമീകരണം, വ്യക്തിപരമായ പ്രതിബദ്ധത, സ്വതന്ത്രമായ പഠനം എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. പഞ്ചാബ് സിവിൽ സർവീസസ്, യുപിഎസ്സി പരീക്ഷകളും ഛവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
പരമ്പരാഗത പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എഐ അസിസ്റ്റന്റുകൾ വിദ്യാർഥികളെ ഫോളോ-അപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ലളിതമായ വിശദീകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും സ്വന്തം വേഗതയിൽ വിഷയം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു.
ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് ഒരേ ആശയം പല തരത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകാനും സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയങ്ങളെ ചെറിയ പാഠങ്ങളായി വിഭജിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഛവി പറയുന്നു. മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഉൾപ്പെടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഛവി പറയുന്നു.
പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കാനും അധിക പുനരവലോകനം ആവശ്യമുള്ള മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാനും എഐ സഹായിക്കും. മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചോദ്യങ്ങളും എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഫീഡ്ബാക്കും നൽകും. ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഉള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക അധ്യാപകരിലേക്കും മത്സര പരീക്ഷ കോച്ചിങ്ങിലേക്കും പരിമിതമായ പ്രവേശനമേ ഉണ്ടാകൂ.
സ്മാർട്ട്ഫോണോ ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. വിലകൂടിയ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർഥികളെ ഇത് സഹായിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ചാറ്റ്ജിപിടി മാത്രം പോര. ചിട്ടയായ പഠനക്രമവും വേണമെന്ന് ഛവി പറയുന്നു.