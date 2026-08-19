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    Personal Finance
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 8:35 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 8:35 PM IST

    ഒന്നിലധികം ഹെൽത്ത് പോളിസികൾ ഒരേസമയം ഗുണം ചെയ്യുമോ? ക്ലെയിമുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാം

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    ഒന്നിലധികം ഹെൽത്ത് പോളിസികൾ ഒരേസമയം ഗുണം ചെയ്യുമോ? ക്ലെയിമുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാം
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    ഒന്നിലധികം ഹെൽത്ത് പോളിസികൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. എന്നാൽ ക്ലെയിമുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പോളിസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

    ഒരു സാധാരണ ഇൻഡെമ്നിറ്റി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അതിന്‍റെ നിബന്ധനകൾക്കും പരിധികൾക്കും വിധേമായി അർഹമായ ആശുപത്രി ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം രണ്ട് പോളിസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം ഏത് ഇൻഷുററെ സമീപിക്കണമെന്ന് പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ആദ്യത്തെ പോളിസി മുഴുവൻ ചെലവുകളും കവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകൾക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കും വിധമായി ബാക്കി തുക മറ്റൊരു പോളിസിയിലൂടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

    ഇൻഡെമ്നിറ്റി പോളിസികളും ഫിക്സഡ്-ബെനിഫിറ്റ് പോളിസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

    ഇത് ഫിക്സഡ്-ബെനിഫിറ്റ് ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഫിക്സഡ്-ബെനിഫിറ്റ് പോളിസി. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് (ഗുരുതര രോഗം) പോളിസി, ഇൻഷുർ ചെയ്ത സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ നിശ്ചിത തുക നൽകുന്നു. ആശുപത്രി ബിൽ തിരികെ നൽകുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാൽ ഈ ആനുകൂല്യം മറ്റ് പോളിസികൾ നൽകുന്ന തുകയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല.

    തങ്ങളുടെ പക്കൽ "രണ്ട് ഹെൽത്ത് പോളിസികൾ" ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അവ ഓരോന്നും യഥാർഥത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാത്തത് പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.

    ഒന്നിലധികം പോളിസികൾ എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്?

    ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം പോളിസികൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം. ജോലിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനൊപ്പം ജോലി മാറിയാലും തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തിഗത പോളിസി ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

    വലിയ ആശുപത്രി ബില്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരാൾക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന പോളിസിക്കൊപ്പം സൂപ്പർ ടോപ്-അപ്പ് ചേർക്കാം. തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് മാതാപിതാക്കളെയോ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ വേണ്ടത്ര കവർ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പോളിസി ഉപകാരപ്പെടും.

    ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

    എല്ലാ പോളിസികളും വെളിപ്പെടുത്തുക: ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മറ്റ് കവറേജുകളെക്കുറിച്ച് ഇൻഷുറർമാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതരുത്. ക്ലെയിം പ്രക്രിയക്ക് മറ്റ് പോളിസികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഇതിനകം നൽകിയ തുകയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. മറ്റൊരു പോളിസി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനോ ഒരേ ചെലവ് രണ്ട് തവണ ക്ലെയിം ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

    ചെലവുകൾ വിലയിരുത്തുക: നിരവധി ചെറിയ പോളിസികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വ്യക്തിഗത പോളിസിയോ മികച്ച രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സൂപ്പർ ടോപ്-അപ്പോ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായ സുരക്ഷ നൽകിയേക്കാം. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പ്രീമിയം വർധിക്കുന്നതിനാൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒന്നിലധികം പോളിസികൾ വാങ്ങുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് അനാവശ്യമായി ചെലവേറിയതാക്കി മാറ്റും. പരമാവധി പോളിസി രേഖകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് പര്യാപ്തമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാകണം ലക്ഷ്യം.

    തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന കവർ: തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന കവറിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലയളവിൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെടാം. എന്നാൽ ജോലി മാറുമ്പോഴോ വിരമിക്കുമ്പോഴോ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. വ്യക്തിഗത പോളിസികൾക്ക് തുടർച്ചയായ സുരക്ഷ നൽകാൻ കഴിയും, എങ്കിലും അവയുടെ വെയിറ്റിങ് പിരീഡുകൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പുതുക്കൽ നിബന്ധനകൾ എന്നിവ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

    ഒരു പുതിയ പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സം ഇൻഷൂർഡ് (Sum insured), ഡിഡക്റ്റബിളുകൾ (Deductibles), കോ-പേമെന്‍റുകൾ (Co-payments), ഒഴിവാക്കലുകൾ, കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ്, ക്ലെയിം നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുക. കൂടാതെ പോളിസി ഒരു ഇൻഡെമ്നിറ്റി പ്ലാൻ ആണോ, ഫിക്സഡ്-ബെനിഫിറ്റ് ഉൽപ്പന്നമാണോ, അതോ ടോപ്-അപ്പ് കവറാണോ എന്നും പരിശോധിക്കുക.

    ഒന്നിലധികം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഉപയോഗപ്രദമാകാം, എന്നാൽ അവ ഓരോന്നിനും വ്യക്തമായ ഒരു റോൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം. പോളിസി രേഖകളിൽ പ്രിന്‍റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയ സംഖ്യയല്ല മികച്ച കോമ്പിനേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. യഥാർഥ ആശുപത്രി ബിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അർഥവത്തായ സംരക്ഷണം നൽകുകയും, ഏത് ഇൻഷുററെ സമീപിക്കണമെന്നും ബാക്കി വരുന്ന ചെലവുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും കൃത്യമായി അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കോമ്പിനേഷൻ.

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    TAGS:HealthinsuranceHealth policypersonal finance
    News Summary - Can multiple health policies be beneficial at the same time?
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