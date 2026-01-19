സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിൽ; ഉച്ചക്കു ശേഷവും വില കുതിച്ചുയർന്നു

സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിൽ; ഉച്ചക്കു ശേഷവും വില കുതിച്ചുയർന്നുtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിൽ. ഉച്ചക്കു ശേഷം നടന്ന വ്യാപാരത്തിലും വില കുതിച്ചുയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 50 രൂപ വർധിച്ച് 13,405 ആയി. പവൻ വില 400 രൂപ വർധിച്ച് 1,07,240 രൂപയായി. സ്വർണ വിലയിലെ പുതിയ റെക്കോഡാണിത്.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 88,160 രൂപയും 14 ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 68,640 രൂപയുമാണ് പുതിയ വില. സ്വർണ വില ഇനിയും കുതിക്കുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
ഇന്ന് രാവിലെ ഗ്രാമിന് 175 രൂപ വർധിച്ച് 13,355രൂപയും പവൻ വിലയിൽ 1400 രൂപ വർധിച്ച് 1,06,840 രൂപയിലുമെത്തിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ പേരിൽ യുറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനമാണ് സ്വർണവില വർധിക്കുന്നതിനുളള പ്രധാനകാരണം. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഒരു ആഗോള രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയരുന്നുവെന്ന തോന്നൽ വലിയ രീതിയിൽ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് വില ഉയരാനുള്ള പ്രധാനകാരണം.
