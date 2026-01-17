Begin typing your search above and press return to search.
    സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധന
    17 Jan 2026 10:28 AM IST
    17 Jan 2026 10:28 AM IST

    സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധന

    സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധന
    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധന. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കൂടി 13,180 രൂപ, പവന് 280 രൂപ കൂടി 1,05,440 രൂപയിലുമാണ് 22 കാരറ്റ് (916) സ്വർണം ശനിയാഴ്ച വിൽപ്പന പുരോഗമിക്കുന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കൂടി 10,835 രൂപയായി.14 കാരറ്റ് -8435 രൂപ, 9 കാരറ്റ് 5440 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില.വെള്ളിക്ക് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല, 295 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്‍റെ മൂല്യം. 1,05,160 രൂപയായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വില.

    ബുധനാഴ്ച രണ്ട് തവണ വില ഉയർന്നതോടെ സ്വർണത്തിന്‍റെ നിരക്ക് സർവകാല റെക്കോഡിലെത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കൂടി 13,165ലും പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 800 രൂപ വർധിച്ച് 105,320 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഉച്ചക്കു ശേഷം ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കൂടി 13,200ലെത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 280 രൂപ വർധിച്ച് 1,05,600 രൂപയായി പുതിയ റെക്കോഡിടുകയും ചെയ്തു.

    അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ട്രോയ് ഔൺസിന് 4,596.34 ഡോളറിലാണ് നിലവിൽ വിൽപ്പന പുരോഗമിക്കുന്നത്. വെള്ളിവില ഔൺസിന് 90.13 ഡോളറിലെത്തി. ഇറാനിലെയും വെനിസ്വേലയിലെയും അമേരിക്കൻ ഇടപെടലാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർച്ചിനു പിന്നാലെയാണ് വിലയിൽ നേരിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് സ്വർണവില ലക്ഷംരൂപ കടന്നത്.

    ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില

    1- 99,040 (ഈ മാസത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക്)

    2- 99,880

    3- 99,600

    4- 99,600

    5- 1,00,760 (രാവിലെ), 1,01,080 (ഉച്ച)

    5- 101360 (വൈകീട്ട്)

    6- 1,01,800

    7- 1,02,280 (രാവിലെ), 101400 (ഉച്ച)

    8 1,01,200

    9- 1,01,720 (രാവി​ലെ), 1,02,160 (ഉച്ച)

    10- 1,03,000

    11- 1,03,000

    12- 1,04,240

    13- 1,04,520

    14- 1,05,320 (രാവിലെ), 1,05,600 (ഉച്ചക്ക്) (സർവകാല റെക്കോഡ്)

    15- 1,05,000 (രാവിലെ), 1,05,320 (ഉച്ചക്ക്)

    16- 1,05,160

    17- 1,05,440

