Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightMarketchevron_rightകേരളത്തിലേക്ക്...
    Market
    Posted On
    date_range 3 March 2026 3:29 PM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 3:29 PM IST

    കേരളത്തിലേക്ക് അടിയന്തര വിമാന സർവീസുമായി അക്ബർ ട്രാവൽസ്

    text_fields
    bookmark_border
    Akbar Travels
    cancel
    camera_alt

    അക്ബർ ട്രാവൽസ്

    കോഴിക്കോട്: ഫുജൈറയിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും, മുംബൈയിലേക്കും സ്പെഷൽ വിമാന സർവീസവ് ഒരുക്കി അക്ബർ ട്രാവൽസ്. അടിയന്തര യാത്രക്കാർക്കായി ഫുജൈറയിൽനിന്ന് കൊച്ചി, മുംബൈ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് (ഇന്ന് )ചൊവ്വാഴ്ച വിമാന സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് അക്ബർ ട്രാവൽസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    ഫുജൈറയിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം എസ്.ജി 9033 രാത്രി 8.50നും മുംബൈയിലേക്കുള്ള സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം എസ്.ജി 9031 രാത്രി 10.50നാണ് പുറപ്പെടുക. പരിമിതമായ സീറ്റുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ആപ് വഴിയോ akbartravels.com ലൂടെയോ ബുക്ക് ചെയ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:emergencyflight serviceakbar travelsKerala
    News Summary - Akbar Travels with emergency flight service to Kerala
    Similar News
    Next Story
    X