    date_range 7 May 2026 11:50 AM IST
    date_range 7 May 2026 11:50 AM IST

    ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഇൻഫോസിസ്; ഒപ്റ്റിമം ഹെൽത്ത്കെയർ ഐ.ടിയുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി

    ബെംഗളൂരു: പ്രമുഖ ഐ.ടി കമ്പനിയായ ഇൻഫോസിസ് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹെൽത്ത്കെയർ ഐ.ടി സേവനദാതാക്കളായ ഒപ്റ്റിമം ഹെൽത്ത്കെയർ ഐ.ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ തങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 2026 മാർച്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ നീക്കം ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ആശുപത്രികൾക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ നൂതനമായ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകാൻ ഇൻഫോസിസിന് സാധിക്കും. പ്രധാനമായും ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത പരിവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ വഴി ഇൻഫോസിസിന് കരുത്ത് ലഭിക്കും.

    ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും രോഗി പരിചരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമം ഹെൽത്ത്കെയർ ഐ.ടി ഇൻഫോസിസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇൻഫോസിസിന്റെ സ്വന്തം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ടോപസ് (AI), കോബാൾട്ട് (Cloud) എന്നിവയുമായി ഒപ്റ്റിമത്തിന്റെ പരിചയസമ്പത്ത് സംയോജിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം. ഈ സംയോജനത്തിലൂടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാകും. ഡാറ്റാധിഷ്ഠിതമായി കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറക്കാനും ഇത് ആശുപത്രികളെ സഹായിക്കും.

    യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിപണിയിൽ ഇൻഫോസിസിന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ പങ്കാളിത്തം വലിയ സഹായമാകും. ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അസൂർ, വർക്ക്ഡേ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഒപ്റ്റിമത്തിന്റെ ദീർഘകാല ബന്ധം ഇൻഫോസിസിന് പുതിയ വിപണികളിലേക്ക് വഴിതുറക്കും. ലോകമെമ്പാടും 3,25,000-ത്തിലധികം ജീവനക്കാരുള്ള ഇൻഫോസിസ് ഈ ഏറ്റെടുക്കലിലൂടെ തങ്ങളുടെ 'AI-ഫസ്റ്റ്' തന്ത്രം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2026 മേയ് 5-ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫയലിംഗിലൂടെയാണ് ഇൻഫോസിസ് ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

    TAGS:HealthnewsinfosyshealthcareIT jobAI ​​
    News Summary - Infosys to dominate the healthcare sector; completes acquisition of Optimum Healthcare IT
