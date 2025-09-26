Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightCorporateschevron_rightറഷ്യൻ എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ...
    Corporates
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 9:18 AM IST

    റഷ്യൻ എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ ഇറാനിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യ; വില ഉയർന്നേക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    റഷ്യൻ എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ ഇറാനിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യ; വില ഉയർന്നേക്കും
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യൻ എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ ഇറാനിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യ. ഇതിനുള്ള അനുമതി ട്രംപ് ഭരണകൂടം നൽകണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് വിവരം. ഇറാന് പുറമേ വെനസ്വേലയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങാനും ഇന്ത്യക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. യു.എസിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം ഇക്കാര്യം ചർച്ചകളിൽ ഉന്നയിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രധാന എണ്ണ ഉൽപാദകരായ റഷ്യ, ഇറാൻ, വെനസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരേസമയം എണ്ണവാങ്ങാതിരുന്നാൽ അത് വില കുതിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

    അതേസമയം, കേന്ദ്രസർക്കാറോ യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. താരിഫ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കായാണ് വാണിജ്യമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം യു.എസിലെത്തിയത്. 2019ൽ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ നിർത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ റഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ വൻതോതിൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    ഇതേതുടർന്നാണ് ഇന്ത്യക്കുമേൽ യു.എസ് അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്. അതേസമയം, ​അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതി കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നീങ്ങാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും വിലക്കുറവ് കാരണമാണ് റഷ്യൻ എണ്ണ അവർ വാങ്ങുന്നതെന്നും യു.എസ് ഊർജ സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റെറ്റ് പറഞ്ഞു.

    യു.എസും യൂറോപ്യൻ യൂനിയനും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ട്രം​പി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മി​ല്ല -ചൈന

    ബെ​യ്ജി​ങ്: റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ചൈ​ന​യും ഇ​ന്ത്യ​യും യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രാ​യ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ചൈ​ന. യു.​എ​സും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും റ​ഷ്യ​യു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ യു.​എ​സി​ന് ഇ​ങ്ങ​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് ചൈ​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പാ​രം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ചൈ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​വു​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ഗു​വോ ജി​യാ​കും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ചൈ​ന-​റ​ഷ്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ലോ​ക വ്യാ​പാ​ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​പ​ണി ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചും മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പൊ​തു​സ​ഭ​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ചൈ​ന​യും ഇ​ന്ത്യ​യും യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രാ​യ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Iranindia usaRussian oil
    News Summary - India to buy oil from Iran if Russian oil is not available; prices may rise
    Similar News
    Next Story
    X