ഫാക്ടറികളോട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ; കാരണം എന്ത്?text_fields
അഹമ്മദാബാദ്: രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ സമ്മർദ്ദം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ഫാക്ടറികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വർധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും താപനില നിലയങ്ങളിലെ കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞതുമാണ് ഇതിന് കാരണം. വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെയുള്ള പീക്ക് അവറുകളിൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം. കൂടാതെ, കേന്ദ്ര സർക്കാറിൽ നിന്ന് അധിക കൽക്കരിയും വൈദ്യുതി വിതരണവും ഗുജറാത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഭാവിയിലെ ആവശ്യത്തിനായി പുതിയ കൽക്കരി, അണുവൈദ്യുത പദ്ധതികളും ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ 191 കൽക്കരി താപനിലയങ്ങളിൽ പകുതിയോളവും വളരെ കുറഞ്ഞ കൽക്കരി സ്റ്റോക്കുമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ഇടപെടൽ.
എൽ നിനോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൂടേറിയ കാലാവസ്ഥ, കൃഷിക്കായുള്ള ജലസേചനത്തിന്റെ ആവശ്യകത, വർധിച്ച വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ രാജ്യത്തുടനീളം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഊർജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡാറ്റ പ്രകാരം ഗുജറാത്ത്, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ്, ബിഹാർ, കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് കൽക്കരി വൈദ്യുതിക്കായി ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ മാസത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ രാജ്യത്തെ താപനിലയങ്ങളിലെ ആകെ കൽക്കരി സ്റ്റോക്ക് ഏകദേശം 5% കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, പ്രതിദിന പീക്ക് വൈദ്യുതി ആവശ്യം മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 45 ജിഗാവാട്ട് (GW) മുതൽ 50 ജിഗാവാട്ട് വരെ കൂടുതലാണ്. വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലെ സമ്മർദ്ദം ആവശ്യവും ലഭ്യതയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മാസം വൈദ്യുതി ആവശ്യവും ലഭ്യതയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം 560 ദശലക്ഷം കിലോവാട്ട്-മണിക്കൂറായി ഉയർന്നു. 2023 ആഗസ്റ്റിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരപ്പാണിത്.