Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBiz Newschevron_rightയു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധവും...
    Biz News
    Posted On
    date_range 9 July 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 9:53 AM IST

    യു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധവും ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയും തിരിച്ചടിയായി; ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് വീണ്ടും വെട്ടിക്കുറച്ച് ഐ.എം.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    imf
    cancel
    camera_alt

    ഐ.എം.എഫ്

    വാഷിങ്ടൺ: യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ സഖ്യവും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 2026ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് വീണ്ടും വെട്ടിക്കുറച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (IMF). ഈ വർഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഐ.എം.എഫ് ആഗോള വളർച്ചാ പ്രവചനം താഴ്ത്തുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്‌ലുക്കിലാണ് ഈ ആശങ്കാജനകമായ വിവരങ്ങളുള്ളത്.

    പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2026ൽ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 3 ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും വളർച്ച കൈവരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ പ്രവചിച്ച 3.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എ.ഐ മേഖലയിലുണ്ടായ വൻ ഡിമാൻഡാണ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുനിർത്തിയതെന്നും ഐ.എം.എഫ് വിലയിരുത്തുന്നു. 2026ൽ നേരിയ മന്ദഗതി നേരിടുമെങ്കിലും 2027ഓടെ ആഗോള വളർച്ച 3.4 ശതമാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് ഐ.എം.എഫ് കണക്കാക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇത് 2024-25 വർഷങ്ങളിലെ ശരാശരി വളർച്ചാ നിരക്കായ 3.5 ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും.

    അതേസമയം, ആഗോള പണപ്പെരുപ്പം ഈ വർഷം 4.7 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നാണ് വാഷിങ്ടൺ ഡി.സി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2025ൽ ഇത് 4.1 ശതമാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2027 ആകുമ്പോഴേക്കും പണപ്പെരുപ്പം 3.9 ശതമാനമായി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

    ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച അമേരിക്ക ഇറാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച രണ്ടാം ഘട്ട ബോംബാക്രമണവും യു.എസ് സൈന്യം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഐ.എം.എഫ് തങ്ങളുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

    ‘രണ്ട് ശക്തമായ ശക്തികൾ വിപരീത ദിശകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും, മറ്റൊന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിക്ഷേപ കുതിച്ചുചാട്ടവുമാണ്’ ഐ.എം.എഫ് റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പെത്യ കോവ ബ്രൂക്ക്സ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    ലോകത്തിലെ ആകെ എണ്ണ, ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതക വ്യാപാരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും നടക്കുന്നത് ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെ കപ്പൽ ഗതാഗതം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. സാധാരണയായി പ്രതിദിനം 130 ഓളം കപ്പലുകൾ കടന്നുപോകാറുള്ള ഇവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച വെറും 41 കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തിയതെന്ന് കെപ്ലർ മാരിടൈം ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂലൈ പകുതിയോടെ കടലിടുക്ക് ഭാഗികമായി തുറക്കുമെന്നും 2027 മാർച്ചോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലാകുമെന്നുമാണ് ഐ.എം.എഫ് അനുമാനിക്കുന്നത്.

    അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് യു.എസ്-ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ 'അവസാനിച്ചതായി' പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ബെഞ്ച്മാർക്കായ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 7 ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 79 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. സെപ്റ്റംബർ ഡെലിവറിക്കായുള്ള ബ്രെന്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വില നിലവിൽ ബാരലിന് 78.76 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

    പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം നീണ്ടുപോയാൽ എണ്ണവില ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് ആഗോള വിപണിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ തളർത്തുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും പ്രമുഖ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി അമേരിക്ക മാറുമെന്നാണ് ഐ.എം.എഫ് പ്രവചനം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oil priceinflationIMFStrait of HormuzDonald TrumpGlobal RecessionUS Attack on Iran
    News Summary - Global Economic Slowdown Looms as US Renews Strikes on Iran
    Similar News
    Next Story
    X