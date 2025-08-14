Begin typing your search above and press return to search.
    Success Stories
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 1:09 PM IST

    സംസ്ഥാന കര്‍ഷക പുരസ്കാരം; പുരസ്കാര നിറവിൽ തുറന്ന ജയിൽ

    സംസ്ഥാന കര്‍ഷക പുരസ്കാരം; പുരസ്കാര നിറവിൽ തുറന്ന ജയിൽ
    നെ​ട്ടു​കാ​ൽ​ത്തേ​രി ജ​യി​ലി​ലെ ചീ​ര​തോ​ട്ടം

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം നെ​ട്ടു​കാ​ൽ​ത്തേ​രി തു​റ​ന്ന ജ​യി​ലി​ന്. ര​ണ്ട് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി ക​ളി​ലാ​യി 270 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​ത്തി​യു​ള്ള ജ​യി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി​യും അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​ഴ വ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ, കി​ഴ​ങ്ങ്, തീ​റ്റ​പ്പു​ല്ല്, മ​ഞ്ഞ​ൾ, റ​ബ​ർ ന​ഴ്സ​റി, കു​രു​മു​ള​ക്, ക​ശു​മാ​വ്, ഫ​ല വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ, ക​രി​മ്പ്, കൂ​ൺ അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി മ​ത്സ്യം, ആ​ട്, പ​ശു, എ​രു​മ, തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു പ​ട്ടി​ക.

    ഡ്രാ​ഗ​ൺ ഫ്രൂ​ട്ട്, വാ​നി​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൃ​ഷി​യും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. കൃ​ഷി ഒ​രു വ​രു​മാ​നം എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ 350 ഓ​ള​മു​ള്ള അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​റി​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ശി​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നും ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി​ബ്ലു.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്‌​സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് തു​റ​ന്ന ജ​യി​ലി​ലെ കൃ​ഷി​യി​ൽ വി​ജ​യം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സൂ​പ്ര​ണ്ട് എ​സ്. സ​ജീ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

