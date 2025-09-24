Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightപാ​ര​മ്പ​ര്യം...
    Agriculture
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:27 PM IST

    പാ​ര​മ്പ​ര്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൈ​തൃ​ക ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘം; ര​ക്ത​ശാ​ലി നെ​ൽ​കൃ​ഷി ന​ടീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​​ന്ന​​ര ഏ​​ക്ക​​റി​​ലാ​​ണ് ഈ ​​വ​​ർ​​ഷം കൃ​​ഷി ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്
    പാ​ര​മ്പ​ര്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൈ​തൃ​ക ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘം; ര​ക്ത​ശാ​ലി നെ​ൽ​കൃ​ഷി ന​ടീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി
    cancel

    ച​​ങ്ങ​​രം​​കു​​ളം: ഏ​​റെ ഔ​​ഷ​​ധ ഗു​​ണ​​മു​​ള്ള നെ​​ല്ലി​​ന​​മാ​​യ ര​​ക്ത​​ശാ​​ലി നെ​​ൽ​​കൃ​​ഷി​​യു​​ടെ പ്രാ​​രം​​ഭ പ്ര​​വൃ​​ത്തി​​ക​​ൾ പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി ന​​ടീ​​ൽ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചു. എ​​റ​​വ​​റാം​​കു​​ന്ന് പൈ​​തൃ​​ക ക​​ർ​​ഷ​​ക സം​​ഘ​​ത്തി​​ന്റെ കീ​​ഴി​​ലാ​​ണ് കൃ​​ഷി ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച​​ത്. ഈ ​​വ​​ർ​​ഷ​​വും ര​​ക്ത​​ശാ​​ലി കൃ​​ഷി വി​​പു​​ല​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​നാ​​ണ് പൈ​​തൃ​​ക ക​​ർ​​ഷ​​ക കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യു​​ടെ തീ​​രു​​മാ​​നം. വി​​ഷ​​ര​​ഹി​​ത കൃ​​ഷി​​രീ​​തി​​യി​​ലൂ​​ടെ പൈ​​തൃ​​ക ക​​ർ​​ഷ​​ക സം​​ഘം നെ​​ല്ലും പ​​ച്ച​​ക്ക​​റി​​യും പ​​ഴ​​വ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും കൃ​​ഷി ചെ​​യ്തു​​വ​​രു​​ന്നു.

    നി​​ര​​വ​​ധി ഔ​​ഷ​​ധ ഗു​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള ഈ ​​നെ​​ല്ലി​​നം കൃ​​ഷി ചെ​​യ്ത് അ​​രി​​യാ​​ക്കി ച​​ങ്ങ​​രം​​കു​​ള​​ത്തെ പൈ​​തൃ​​ക ഇ​​ക്കോ ഷോ​​പ്പി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് വി​​പ​​ണ​​നം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. വി​​ത്ത് ആ​​വ​​ശ്യം ഉ​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്കും ന​​ൽ​​കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഒ​​ന്ന​​ര ഏ​​ക്ക​​റി​​ൽ ആ​​ണ് ഈ ​​വ​​ർ​​ഷം കൃ​​ഷി ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്.

    ര​​ക്ത​​ശാ​​ലി നെ​​ൽ​​വി​​ത്ത് വി​​ത​​ച്ച് ഞാ​​റു​​ക​​ളാ​​ക്കി​​യാ​​ണ് ന​​ടീ​​ൽ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. ര​​ക്ത​​ശാ​​ലി അ​​രി​​യു​​ടെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ര​​ക്ത​​കോ​​ശ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഉ​​ൽ​​പാ​​ദ​​നം വ​​ർ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യും വി​​ള​​ർ​​ച്ച പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു. പ്ര​​തി​​രോ​​ധ​​ശേ​​ഷി കൂ​​ട്ടാ​​നും ദ​​ഹ​​ന​​പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ക​​റ്റാ​​നും സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​ക​​യും കൊ​​ള​​സ്‌​​ട്രോ​​ൾ കു​​റ​​യ്ക്കാ​​നും ശ​​രീ​​ര​​ഭാ​​രം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​നും ഉ​​പ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു. പ്ര​​മേ​​ഹം, കാ​​ൻ​​സ​​ർ സാ​​ധ്യ​​ത കു​​റ​​യ്ക്കാ​​നും ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ലെ വി​​ഷാം​​ശം പു​​റ​​ന്ത​​ള്ളാ​​നും ഈ ​​അ​​രി ന​​ല്ല​​താ​​ണ്.

    പൈ​​തൃ​​ക ക​​ർ​​ഷ​​ക സം​​ഘം ഇ​​തു​​കൂ​​ടാ​​തെ ഔ​​ഷ​​ധ നെ​​ല്ലി​​ന​​മാ​​യ ക​​റു​​ത്ത ന​​വ​​ര, ന​​വ​​ര, എ​​ന്നി​​വ​​യും 14 ഏ​​ക്ക​​റി​​ൽ പൗ​​ർ​​ണ​​മി നെ​​ല്ലി​​ന​​വും കൃ​​ഷി ചെ​​യ്യു​​ന്നു​​ണ്ട്. വി​​ത്തി​​നും അ​​രി​​ക്കും 919947890889, 9400212928 ന​​മ്പ​​റു​​ക​​ളി​​ൽ ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rakthasali riceFarmingMalappuram
    News Summary - rakthashali rice farming started
    Similar News
    Next Story
    X