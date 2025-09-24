Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightVengarachevron_rightപ​ഴ​യ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി...
    Vengara
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:13 PM IST

    പ​ഴ​യ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി കെ​ട്ടി​ടം ഒ​രു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പൊ​ളി​ച്ചി​ല്ല; കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ​ട്ടി​ട വാ​ട​ക​യി​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഭാ​ഗം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക് അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഹെ​ൽ​പ​റു​ടെ വേ​ത​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്
    anganwadi building
    cancel
    camera_alt

    ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ അം​ഗ​ത്തും​കു​ണ്ട് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യു​ടെ ബലക്ഷയമുള്ള കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കെ​ട്ടി​ടം

    വേ​ങ്ങ​ര: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​നു​മ​തി (ഫി​റ്റ്ന​സ്) ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യു​ടെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റാ​നാ​യി​ല്ല. ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ അം​ഗ​ത്തും​കു​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ഴു​പ​താം ന​മ്പ​ർ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യാ​ണ് സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ടം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വേ​ങ്ങ​ര സം​യോ​ജി​ത ശി​ശു വി​ക​സ​ന സേ​വ​ന (ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ്) പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ 18 കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളാ​യി ഉ​ണ്ട്. വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യു​ടെ വാ​ട​ക ന​ൽ​കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ തു​ക തി​ക​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കി​യും ഇ​വി​ടു​ത്തെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് വാ​ട​ക​യു​ടെ ബാ​ക്കി തു​ക ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വൈ​ദ്യു​തി ബി​ല്ല് അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ഹെ​ൽ​പ​റു​ടെ നാ​മ​മാ​ത്ര വേ​ത​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യു​ന്നു. വേ​ങ്ങ​ര ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സി​നു കീ​ഴി​ൽ മി​ക്ക​വാ​റും അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അം​ഗ​ത്തും​കു​ണ്ടി​ലെ ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങാ​ത്ത​തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക്ഷു​ഭി​ത​രാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ നാ​ലു ത​വ​ണ ലേ​ല​ത്തി​നു വെ​ച്ചി​ട്ടും ലേ​ലം ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​രും എ​ത്താ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണ​മാ​യി ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നായി വീ​ണ്ടും ലേ​ല​ത്തി​ൽ വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ടെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടും ക​രാ​റു​കാ​ർ ടെ​ൻ​ഡ​ർ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തും കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്ക് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കാ​ണു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​രി​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:negligenceanganawadiRental buildingMalappuram
    News Summary - anganawadi students are in a rented building
    Similar News
    Next Story
    X