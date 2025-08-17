Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightഇ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക ദി​നം;...
    Agri News
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 1:08 PM IST

    ഇ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക ദി​നം; ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക ദി​നം; ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ചി​ങ്ങം ഒ​ന്നി​ന് ക​ര്‍ഷ​ക​ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നെ​ല്ല​റ​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും മാ​ത്രം. കാ​ർ​ഷി​ക​വൃ​ത്തി​ക്കാ​യി ജീ​വി​തം സ്വ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​രെ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ഉ​ൾ​നാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ണാം. എ​ന്തു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​യാ​ലും ഒ​ന്നാം വി​ള​യും ര​ണ്ടാം വി​ള​യും ഇ​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കും. അ​തി​നാ​യി എ​വി​ടെ​നി​ന്നും ക​ടം വാ​ങ്ങും. സ്വ​ർ​ണം പ​ണ​യം വെ​ക്കും. വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ​ക്കാ​രു​ടെ ക​ഴു​ത്ത​റു​പ്പ​ൻ പ​ലി​ശ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​കും. ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ടു സീ​സ​ണി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 80,000 ഹെ​ക്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2003 മു​ത​ൽ നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണം സ​പ്ലൈ​കോ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ങ്കി​ലും വ​റു​തി​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ക​ർ​ഷ​ക​രെ വീ​ണ്ടും ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാം​വി​ള നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ച്ച പ​ണം ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഒ​ന്നാം വി​ള നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ സ​മ​യ​മാ​യി. എ​ന്നി​ട്ടും എ​പ്പോ​ൾ പ​ണം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ല്ല. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്വാ​ർ​ത്ഥ താ​ൽ​പ​ര്യം ക​ർ​ഷ​ക​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​ഭ​ര​ണം, വി​ല വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത ക​ർ​ഷ​ക​രെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ള​ർ​ത്തു​ക​യും നെ​ൽ​കൃ​ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ർ​ഷ​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാം വി​ള​ക്ക് സം​ഭ​രി​ച്ച നെ​ല്ലി​ന്‍റെ വി​ല ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണ് വി​വി​ധ ക​ർ​ഷ​ക-​സ​ന്ന​ദ്ധ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ക​ർ​ഷ​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsPalakkad NewsAgri NewsFarmers' DayLatest News
    News Summary - Today is Farmers' Day; Farmers with concerns and expectations
    Similar News
    Next Story
    X