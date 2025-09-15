Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള...
    Agri News
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 2:41 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 2:41 PM IST

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    • കാലാവസ്ഥ നീരിക്ഷണ ഉപകരണം പ്രവർത്തനരഹിതം
    • കൃ​ത്യ​വി​ലോ​പം ന​ട​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ​തു​ക ഈ​ടാ​ക്കണ​മെ​ന്നാ​വശ്യം
    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ കു​ത്ത​നൂ​രി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നീ​രി​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണം

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കാ​ലാവ​സ്ഥാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​ള ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി മു​ട​ങ്ങി. കേ​ന്ദ്ര കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പും പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി മു​ഖാ​ന്ത​രം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​വാ​സ്ഥാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ആനുകൂല്യമാണ്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നീ​രി​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ഭി​ക്കാ​തായത്.

    സാ​റ്റലൈ​റ്റു​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വിഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മ​ഴ​ക്കു​റ​വ്, ഉ​ണ​ക്ക്, അ​ധി​വൃ​ഷ്ടി, സീ​സ​ൺ തെ​റ്റി​യു​ള്ള മ​ഴ, കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല, രോ​ഗ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ തോ​ത് നി​ർ​ണ​യി​ച്ച് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​ന​പു​ര​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ഗ്രി​കൾ​ച്ച​റ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് വിവരണ ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഓ​രോ വി​ജ്ഞാ​പി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നും നി​ശ്ചി​ത സൂ​ച​ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​നി​ല​യം സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ത്ത​നൂ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണം പൊ​ട്ടി പൊ​ളി​ഞ്ഞ് സാ​റ്റലൈ​റ്റു​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വിഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​ട്ട് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി. കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം ബ്ലോ​ക്കും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് കു​ത്ത​നൂ​രി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്.

    2022 മു​ത​ൽ ഇ​തി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​വ​രു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യ​ന്ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്മാ​രു​ടെ കൃ​ത്യ​വി​ലോ​പം മൂ​ല​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ വി​ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തുക ന​ഷ്ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​വി​ലോ​പം ന​ട​ത്തി​യ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്മാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​തു​ക ഈ​ടാ​ക്കി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Agriculture NewsPalakkad NewsCrop Insurance SchemeFarmers
    News Summary - The crop insurance scheme interrupted from three years
    Similar News
    Next Story
    X