    പൈനാപ്പിൾ വില കുതിക്കുന്നു; കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഡി​മാ​ൻ​ഡും മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റി​യ​തും വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം
    പൈനാപ്പിൾ വില കുതിക്കുന്നു; കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം
    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ലോറിയിൽ ക​യ​റ്റു​ന്നു

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി പൈ​നാ​പ്പി​ൾ വി​ല ഉ​യ​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ സ​മ​യ​ത്തെ വി​ല​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ വി​ല റെ​ക്കോ​ഡ് ഉ​യ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വാ​ഴ​ക്കു​ളം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 56 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ല. പ​ച്ച​ക്ക്​ 48ഉം ​സ്പെ​ഷ​ൽ ഗ്രേ​ഡ് പ​ച്ച​ക്ക്​ 50 രൂ​പ​യു​മാ​യി വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു. വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

    കേ​ര​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ ഡി​മാ​ൻ​ഡും വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റി​യ​തു​മാ​ണ് പൈ​നാ​പ്പി​ൾ വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം. വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം വ​ൻ ഓ​ർ​ഡ​റാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ മാ​റി വേ​ന​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യ​തും അ​വി​ടെ ഡി​മാ​ൻ​ഡ്​ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ല ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​രും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദീ​പാ​വ​ലി വ​രെ വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു നി​ല​നി​ൽ​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പൈ​നാ​പ്പി​ളി​ന് ഏ​റെ വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​പ്രി​ൽ, മേ​യ് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ർ​ഷ​ർ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും കൃ​ഷി​യെ ത​ള​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ​മൂ​ലം വി​ല ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മ​ഴ പെ​യ്ത​തോ​ടെ ഫം​ഗ​സ് ബാ​ധ മൂ​ലം ചെ​ടി​യും ഫ​ല​ങ്ങ​ളും അ​ഴു​കി ന​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത് ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ല്ലൊ​രു തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യും വ​ന്നു. ഇ​ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​രാ​ശ​രി 2000 ട​ൺ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ന​ട​ക്കേ​ണ്ട ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ത് 1400ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ദി​നേ​ന 1200 ട​ൺ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​പ്പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തു​മൂ​ലം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന് കു​റ​വു വ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന വി​ല 60 മു​ത​ൽ 70 രൂ​പ വ​രെ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

