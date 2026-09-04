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    കാലാവസ്​ഥാ വ്യതിയാനം: കുരുമുളക് ഉൽപാദനം കുറയും

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    കു​രു​മു​ള​ക് തി​രി​യി​ട്ട​ ശേ​ഷം കാ​ര്യ​മാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല
    കാലാവസ്​ഥാ വ്യതിയാനം: കുരുമുളക് ഉൽപാദനം കുറയും
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    മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് ബാ​ധി​ച്ച കു​രു​മു​ള​ക്

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: കാ​ലാ​വ​സ്​​ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം കു​രു​മു​ള​ക് കൃ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​ന്നു. ക​റു​ത്ത പൊ​ന്നി​ന്റെ നാ​ട് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​ൽ​പ​ള്ളി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ഴ​ക്കു​റ​വി​നാ​ൽ കു​രു​മു​ള​ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​ത്ത​നെ കു​റ​യും. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. കു​രു​മു​ള​ക് തി​രി​യി​ട്ട​തി​നു ശേ​ഷം കാ​ര്യ​മാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​ത് കാ​യ് പി​ടു​ത്ത​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചു. വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യി​ൽ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് കു​രു​മു​ള​ക് മു​ഖ്യ​പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​ക്കാ​ല​മെ​ല്ലാം പോ​യി​മ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ രോ​ഗ, കീ​ട​ബാ​ധ​ക​ളും കു​രു​മു​ള​ക് തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി. പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ലും മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി​യി​ലു​മെ​ല്ലാം കു​രു​മു​ള​ക് തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പാ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞു. കു​രു​മു​ള​ക് കൃ​ഷി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ കു​രു​മു​ള​ക് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും വി​ജ​യം ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    പു​ൽ​പ​ള്ളി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ത​രി​ശ്ശാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വേ​രു​ചീ​യ​ലും ദ്രു​ത​വാ​ട്ട​വും മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പു​മെ​ല്ലാം കൃ​ഷി​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം താ​ങ്ങു​കാ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ രോ​ഗ​ബാ​ധ​ക​ളും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്​​ഥ കു​രു​മു​ള​ക് കൃ​ഷി​യെ പി​ന്നാ​ക്കം കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

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    News Summary - Pepper production will decrease on Climate change
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