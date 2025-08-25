Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 3:48 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 3:48 PM IST

    മത്സ്യകൃഷിയിൽ മാതൃകയായി പാലക്കാട്

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ഴ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ്യ നി​ക്ഷേ​പം
    മത്സ്യകൃഷിയിൽ മാതൃകയായി പാലക്കാട്
    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ വി​ത്തു​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ട​ല്‍തീ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ള്‍നാ​ട​ന്‍ ജി​ല്ല​യാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി​യി​ല്‍ മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ള്‍ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​കു​ന്നു. പു​ഴ​ക​ള്‍, തോ​ടു​ക​ള്‍, കു​ള​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യാ​ല്‍ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട്. ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക്ക പു​ഴ​ക​ളി​ലും അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും ത​ട​യ​ണ​ക​ളും നി​ര്‍മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി​ക്കും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ്.

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി​ക്കാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ല്‍ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ടാ​ങ്കു​ക​ള്‍, പ​ടു​താ​കു​ള​ങ്ങ​ള്‍, സ്വ​കാ​ര്യ കു​ള​ങ്ങ​ള്‍, പൊ​തു​കു​ള​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ജി​ല്ല​യി​ല്‍ മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ലും ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യോ​ടെ​യും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ നൂ​ത​ന കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ക​ര്‍ഷ​ക​രും സ​മ്മി​ശ്ര കൃ​ഷി രീ​തി​യാ​യ കാ​ര്‍പ്പ് മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി​യാ​ണ് ചെ​യ്ത് വ​രു​ന്ന​ത്. കാ​ര്‍പ്പ് മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ട്ല, രോ​ഹു, മൃ​ഗാ​ല, സൈ​പ്രി​ന​സ്, ഗ്രാ​സ് കാ​ര്‍പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും നൈ​ല്‍ തി​ലാ​പി​യ, ആ​സാം വാ​ള, വ​രാ​ല്‍, അ​ന​ബാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​നം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല​യി​ല്‍ കൃ​ഷി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു.

    കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി കൂ​ടാ​തെ നൂ​ത​ന കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ളാ​യ പ​ടു​താ​കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​തി സാ​ന്ദ്ര​താ മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി, റീ- ​സ​ര്‍ക്കു​ലേ​റ്റ​റി അ​ക്വാ​ക​ള്‍ച്ച​ര്‍ സി​സ്റ്റം അ​ഥ​വാ അ​ക്വാ​പോ​ണി​ക്സ്, ബ​യോ​ഫ്ലോ​ക്ക് മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി, ക്വാ​റി കു​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ട് മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ള്‍ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​കു​േ​മ്പാ​ൾ മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്നു.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഫി​ഷ​റീ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 1000 ഹെ​ക്ട​ര്‍ വി​സ്തൃ​തി​യി​ല്‍ കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ര്‍പ്പ് മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​കു​പ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ 57.79 ല​ക്ഷം മ​ത്സ്യ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു

    2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ര്‍ഷം 57.79 ല​ക്ഷം മ​ത്സ്യ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ 11 അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ ഏ​ഴെ​ണ്ണ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ക്കു​ഞ്ഞ് നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന​ത്. മ​ല​മ്പു​ഴ, വാ​ള​യാ​ര്‍, മീ​ങ്ക​ര, ചു​ള്ളി​യാ​ര്‍, മം​ഗ​ലം, പോ​ത്തു​ണ്ടി, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള റി​സ​ര്‍വോ​യ​ര്‍ ഫി​ഷ​റീ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്റ് പ്രൊ​ജ​ക്ട്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യും മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്നു.

    മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​വാ​നാ​യി. മ​ല​മ്പു​ഴ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം സ്വ​യം​സ​ഹാ​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി​യും മ​റ്റു അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം പ​ട്ടി​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ റി​സ​ര്‍വോ​യ​ര്‍ ഫി​ഷ​റീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി​യും ആ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ അ​ഞ്ച് ​മത്സ്യ​വി​ത്തു​ല്‍പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍

    മീ​ങ്ക​ര, ചു​ള്ളി​യാ​ര്‍, മം​ഗ​ലം, വാ​ള​യാ​ര്‍, മ​ല​മ്പു​ഴ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജി​ല്ല​യി​ല്‍ അ​ഞ്ചു മ​ത്സ്യ വി​ത്തു​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. 2024-2025 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ അ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യി. മ​ല​മ്പു​ഴ ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ്യ വി​ത്തു​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന​തു​മാ​യ ശു​ദ്ധ​ജ​ല മ​ത്സ്യ വി​ത്തു​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്രം.

    2024-2025 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ഫാ​മി​ന്റെ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യാ​യ ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി മ​ത്സ്യ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ്രേ​രി​ത പ്ര​ജ​ന​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കാ​ര്‍പ്പ് മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ട്ല, രോ​ഹു, മൃ​ഗാ​ള്, സൈ​പ്രി​ന​സ്, ഗ്രാ​സ് കാ​ര്‍പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

