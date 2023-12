cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link പാ​ല​ക്കാ​ട്: ര​ണ്ടാം വി​ള നെ​ൽ​കൃ​ഷി​ക്ക് മേ​ൽ വ​ളം ഇ​ടാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പെ​ടാ​പ്പാ​ട്. നെ​ല്ലി​ന് ചി​ന​പ്പ് പൊ​ട്ടാ​നും മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് മാ​റി ത​ഴ​ച്ച് വ​ള​രാ​നും യൂ​റി​യ ഇ​ടേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. അ​ടി​വ​ള​മാ​യി ആ​ദ്യ വ​ള​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ കൂ​ട്ടു​വ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ര​ണ്ടാ​മ​ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ള​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​വ​ള​ത്തി​നൊ​പ്പം യൂ​റി​യ​യും ഇ​ട​ണം. മൂ​ന്നാ​മ​ത് വ​ള​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന് പൊ​ട്ടാ​ഷും കൂ​ട്ടു​വ​ള​വു​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. യൂ​റി​യ ഇ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നെ​ൽ​ച്ചെ​ടി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും വി​ള​വി​നെ​യും ബാ​ധി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി യൂ​റി​യ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം കി​ട്ടാ​നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ ക്ഷാ​മം ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു വ​ളം വാ​ങ്ങ​ണം.

50 കി​ലോ​ഗ്രാം ചാ​ക്കി​ന് 300 രൂ​പ മാ​ത്രം വി​ല​യു​ള്ള യൂ​റി​യ കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, 952 രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന 25 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ പോ​ളി​ഹേ​ലി​യേ​റ്റ്, മ​ൾ​ട്ടി ന്യൂ​ട്രീ​യെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തു​ത​ല​മു​റ വ​ള​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങ​ണം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ൽ​പ​ന കു​റ​വു​ള്ള മ​റ്റ് ചി​ല കൂ​ട്ടു​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങ​ണം. ഒ​രു ലോ​ഡ് യൂ​റി​യ 9,000 കി​ലോ​ഗ്രാ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന് 53,190 രൂ​പ വി​ല​വ​രും. പു​തു​ത​ല​മു​റ വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ലോ​ഡി​ന് 3,42,720 രൂ​പ വ​രും. ഒ​രു ട​ൺ യൂ​റി​യ കി​ട്ടാ​ൻ 500 കി​ലോ പു​തു​ത​ല​മു​റ വ​ളം വാ​ങ്ങാ​ൻ രാ​സ​വ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് യൂ​റി​യ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ ഈ ​സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ചാ​ക്കി​ന് 3,200 രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള യൂ​റി​യ 300 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക ലോ​ബി​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ര ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​ബ്‌​സി​ഡി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ് വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ര​യും സ​ബ്‌​സി​ഡി ഇ​ല്ല. ഏ​ക്ക​റി​ന് ഒ​രു ചാ​ക്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ യൂ​റി​യ വാ​ങ്ങി​യാ​ൽ കൃ​ഷി ഭ​വ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ത്തും. യൂ​റി​യ​യി​ലെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പെ​യി​ന്റ്, പ്ലൈ​വു​ഡ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ട്. യൂ​റി​യ വാ​ങ്ങി ദു​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​യെ​ന്ന് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള യൂ​റി​യ​യു​ടെ 50 ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ധി​ക​ഭാ​രം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന വ​ളം വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ത​ല​യി​ൽ വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കും. ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന കു​റ​വു​ള്ള നാ​നോ വ​ളം, മൈ​ക്രോ ഫു​ഡ് എ​ന്നീ വ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണി​വ. കൂ​ട്ടു​വ​ള​മാ​യി 20-20-0-15 ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കെ​ട്ടി​യേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന വ​ളം നെ​ൽ​കൃ​ഷി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം വ​ളം വി​റ്റു​പോ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത​യാ​കും എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വേ​റെ നി​വൃ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വ​ളം സ​ബ്‌​സി​ഡി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ല്ല. 2017 മു​ത​ൽ ഇ-​പോ​സ് യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വ​ളം വി​ൽ​പ​ന. കൃ​ഷി സ്ഥ​ലം പേ​രി​ലു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​ൻ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡു​മാ​യി നേ​രി​ൽ വ​ന്ന് വി​ര​ല​ട​യാ​ളം പ​തി​ച്ചാ​ലേ വ​ളം കി​ട്ടൂ. സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ, പാ​ട്ട​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ, കൂ​ട്ടു​കു​ടും​ബ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ ഈ ​നി​ബ​ന്ധ​ന മൂ​ലം വ​ല​യു​ന്നു. കെ​ട്ടി​യേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ യൂ​റി​യ​ക്കൊ​പ്പം മ​റ്റ് വ​ള​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​യേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം രാ​സ​വ​ളം ക​മ്പ​നി അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. മ​റ്റ് രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചാ​ലേ മി​ക​ച്ച വി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കൂ. പു​തി​യ വ​ള​ങ്ങ​ളും പ്ര​യോ​ഗ രീ​തി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മ​മെ​ന്നും വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് വി​ഭാ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

If you want urea you have to buy other fertilizers that cost three times as much-Fertilizer companies troubled farmers