Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightഅക്ഷയ് കൃഷ്ണക്ക്​...
    Agri News
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 2:23 PM IST

    അക്ഷയ് കൃഷ്ണക്ക്​ കൃഷി​ കുട്ടിക്കളി

    text_fields
    bookmark_border
    അക്ഷയ് കൃഷ്ണക്ക്​ കൃഷി​ കുട്ടിക്കളി
    cancel
    camera_alt

    അ​ക്ഷ​യ് കൃ​ഷ്ണ വി​ള​യി​പ്പി​ച്ച കു​ക്കു​മ്പ​റു​മാ​യി 

    അ​രൂ​ർ: നാ​ലാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​നാ​ണ്​ അ​ക്ഷ​യ്​ കൃ​ഷ്ണ. മു​റ്റ​ത്തെ ഇ​ത്തി​രി സ്ഥ​ല​മാ​ണ്​ അ​ക്ഷ​യി​ന്‍റെ ക​ളി​സ്ഥ​ലം. ആ ​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ കു​ക്കു​മ്പ​റും മു​ള​കും ക​പ്പ​യും മ​റ്റും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​ക്ഷ​യു​ടെ കു​ട്ടി​ക്ക​ളി. അ​രൂ​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട്​ കോ​ള​നി​ക്ക​ടു​ത്ത് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ കൈ​ത​വ​ള​പ്പി​ൽ അ​നി​ക്കു​ട്ട​ന്‍റെ​യും ര​ജി​ത​യു​ടെ​യും ഇ​ള​യ മ​ക​നാ​ണ് അ​ക്ഷ​യ് കൃ​ഷ്ണ. അ​രൂ​ർ സെ​ന്‍റ്​ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ​സ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ നാ​ലാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്​ ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ർ​ഷ​ക​ൻ.

    അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി പ​ഠ​നം മു​ത​ൽ കൃ​ഷി​യി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മാ​താ​വ്​ പ​റ​യു​ന്നു. അ​മ്മ​വീ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ത്തു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക പ​തി​വാ​ണ്. വി​ത്തു​ക​ൾ ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​യി​ലും മ​റ്റും വി​ത​ച്ച് മു​ള​പ്പി​ച്ച് വ​ലു​താ​ക്കി കാ​യ്ഫ​ലം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​ക്ഷ​യ് കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ വി​നോ​ദം. മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ അ​ശ്വി​ൻ കൃ​ഷ്ണ​ക്ക്​ ചി​ര​ട്ട​ക​ളി​ലും മ​റ്റും കൗ​തു​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യം. കൃ​ഷി​യി​ൽ അ​ക്ഷ​യ് കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ കൗ​തു​കം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് മാ​താ​വ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ണ്ട, വ​ഴു​ത​ന​ങ്ങ, ത​ക്കാ​ളി ക​പ്പ, കു​ക്കു​മ്പ​ർ, കാ​ന്താ​രി മു​ള​ക്, പ​ച്ച​മു​ള​ക് തു​ട​ങ്ങി വീ​ടി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്തെ ഇ​ത്തി​രി സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ട്ടി​യും കി​ള​ച്ചും ന​ന​ച്ചും അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം അ​ക്ഷ​യ് കൃ​ഷ്ണ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ചി​ങ്ങം ഒ​ന്നി​ന് അ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക്ക​ർ​ഷ​ക​നെ​യും കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LP schoolcucumberfarmingagriculturearoor newsvegetable seeds
    News Summary - Farming is a child's play for Akshay Krishna
    Similar News
    Next Story
    X