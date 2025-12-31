പുതുവർഷ മുഹൂർത്തത്തിൽ മംദാനിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 31 Dec 2025 11:45 PM IST
Updated Ondate_range 31 Dec 2025 11:46 PM IST
പുതുവർഷ മുഹൂർത്തത്തിൽ മംദാനിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞtext_fields
News Summary - Zohran Mamdani is set to be sworn in as mayor as NYC rings in the New Year
ന്യൂയോർക്: ന്യൂയോർക് മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുടെ സത്യപ്രതിജഞ പുതുവർഷ മുഹൂർത്തത്തിൽ. ന്യൂയോർക് നഗരം പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുന്ന നിമിഷം മംദാനി സത്യപ്രതിജഞ ചെയ്യും. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം നീളുന്ന ആഘോഷങ്ങളുമുണ്ടാകും. രണ്ടു ചടങ്ങുകളാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അടുത്ത ബന്ധുക്കളും മറ്റും പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങാണ് ആദ്യത്തേത്. ഇതായിരിക്കും പുതുവർഷ മുഹൂർത്തത്തിൽ നടക്കുക. ശേഷം, വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് വിപുലമായ പൊതുപരിപാടി സിറ്റി ഹാളിന് പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കും.
ന്യൂയോർക് അറ്റോണി ജനറലായിരിക്കും മംദാനിക്ക് സത്യപ്രതിജഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക.
