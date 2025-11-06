Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പെൺപടയെ കൂട്ടി ന്യൂയോർക് ഭരിക്കാൻ മംദാനി

    എ​റി​ക് ആ​ദം​സ്, ബ്ലൂം​ബ​ർ​ഗ് തു​ട​ങ്ങി മു​ൻ മേ​യ​ർ​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ച മു​ൻ​നി​ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​ണ് ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്
    സൊഹ്റാൻ മംദാനി

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി: പ​ണ​മെ​റി​ഞ്ഞും പ്ര​ചാ​ര​ണം ​കൊ​ഴു​പ്പി​ച്ചും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പ് നേ​രി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി​ക്കൊ​പ്പം ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി ഭ​രി​ക്കാ​ൻ പെ​ൺ​പ​ട. എ​റി​ക് ആ​ദം​സ്, ബ്ലൂം​ബ​ർ​ഗ് തു​ട​ങ്ങി മു​ൻ മേ​യ​ർ​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ച മു​ൻ​നി​ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​ണ് മം​ദാ​നി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ള്ള, 10,000 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റ് കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി മെ​ലാ​നി ഹാ​ർ​ട്സോ​ഗാ​ണ് എ​ത്തു​ക. മം​ദാ​നി​ക്ക് തൊ​ട്ടു​താ​ഴെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​യും ഹാ​ർ​ട്സോ​ഗാ​കും.

    എ​റി​ക് ആ​ദം​സ് മേ​യ​റാ​യി​രി​ക്കെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റാ​യി​രു​ന്ന മ​രി​യ ടോ​റ​സ് സ്പ്രിം​ഗ​ർ, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് വേ ​ഓ​ഫ് ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ​ഗ്രേ​സ് ബോ​നി​ല, ഫെ​ഡ​റ​ൽ ട്രേ​ഡ് ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ ലി​ന ഖാ​ൻ, പ്ര​മു​ഖ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​യ​വി​ദ​ഗ്ധ എ​ലാ​ന ലി​യോ​പോ​ൾ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നാ​ണ് ഇ​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​തി​യ സ​മി​തി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റു​ക. പ്ര​ഥ​മ ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നും മു​സ്‍ലി​മു​മെ​ന്ന ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ചാ​ണ് മം​ദാ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യം. വി​ജ​യ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് യാ​ത്ര, ശി​ശു പ​രി​ര​ക്ഷ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗ്രോ​സ​റി സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും മം​ദാ​നി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി വി​ജ​യി​ച്ച മം​ദാ​നി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ക​ട​മ്പ​ക​ളേ​റെ​യാ​ണ്. ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഫ​ണ്ട് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന​ത​ട​ക്കം ഭീ​ഷ​ണി ട്രം​പ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 740 കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​ണ് 2026ൽ ​ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഫ​ണ്ടാ​യി ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ന് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. തു​ക പ​ക്ഷേ, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ന്റെ മൊ​ത്തം ചെ​ല​വി​ന്റെ 6.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ദി​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മം​ദാ​നി​യു​ടെ​യും ഗം​ഭീ​ര ജ​യം. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ന്യൂ​ജ​ഴ്സി​യി​ൽ മി​കി ഷെ​റി​ലും വി​ർ​ജീ​നി​യ​യി​ൽ അ​ബി​ഗെ​യ്ൽ സ്പാ​ൻ​ബെ​ർ​ഗ​റും വി​ജ​യം ക​ണ്ടു. കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ള്ള അ​ഞ്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​മാ​യ ‘പ്രൊ​പോ​സി​ഷ​ൻ 50’ക്ക് ​ജ​ന​ഹി​തം ല​ഭി​ച്ച​തും ഇ​തേ ദി​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മ​സാ​ചൂ​സ​റ്റ്സി​ലെ സോ​മ​ർ​വി​ല്ലി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ വം​ശ​വെ​റി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റി​നും ​ജ​നം വോ​ട്ടു ന​ൽ​കി.

