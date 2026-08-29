‘മോസ്കോയിലെ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകിയിരുന്നു’; യുക്രെയ്ൻ

‘മോസ്കോയിലെ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകിയിരുന്നു’; യുക്രെയ്ൻtext_fields
കിയവ്: മോസ്കോയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന വിവിധ കൂടിക്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ അമേരിക്ക തങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലോദിമിർ സെലെൻസ്കി. ടെലഗ്രാമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചത്. എന്നാൽ ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖരെക്കുറിച്ചോ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. റഷ്യയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ സ്വഭാവത്തിനും അമേരിക്ക നൽകിയ വിവരങ്ങൾക്കും സെലെൻസ്കി പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
നാറ്റോ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി സി.ഐ.എ ഡയറക്ടർ ജോൺ റാറ്റ്ക്ലിഫ് മോസ്കോ സന്ദർശിച്ചിരുന്നതായി പ്രമുഖ മാധ്യമമായ 'വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാർത്ത ക്രെംലിൻ തള്ളിക്കളയുകയാണുണ്ടായത്. കൂടാതെ, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ ഒരിക്കലും ഒരു നാറ്റോ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും വ്യക്തമാക്കി. നാറ്റോ അംഗത്തിനെതിരെ റഷ്യ സൈനിക നീക്കം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് റാറ്റ്ക്ലിഫ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നതായി റോയിട്ടേഴ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യ ഇറാനു നൽകുന്ന പിന്തുണയും ഈ ചർച്ചകളിൽ വിഷയമായിരുന്നതായി വിവരമുണ്ട്.
എന്നാൽ സി.ഐ.എ മേധാവിയുടെ മോസ്കോ സന്ദർശനം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരുവിധ അദ്ഭുതവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോണൾഡ് ടസ്കും പ്രതികരിച്ചു. സി.ഐ.എ നേതൃത്വവുമായി വാഴ്സ നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സി.ഐ.എ ഡയറക്ടറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും, ഉന്നതതല പോളിഷ്-അമേരിക്കൻ തലത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പോളണ്ടിനെയും അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലും മേഖലയിലും റഷ്യ സംഘർഷങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ടെന്ന് ടസ്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വരാനിരിക്കുന്ന ശരത്കാലവും ശീതകാലവും റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളെയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്.
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