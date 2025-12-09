Begin typing your search above and press return to search.
    ഒരു പ്രദേശവും റഷ്യക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് സെലൻസ്കി; യൂറോപ്യൻ പര്യടനം തുടരുന്നു

    ഒരു പ്രദേശവും റഷ്യക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് സെലൻസ്കി; യൂറോപ്യൻ പര്യടനം തുടരുന്നു
    റോം: ​യൂ​റോ​പ്പി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​ടെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പ​ര്യ​ട​നം തു​ട​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ദ്ദേ​ഹം റോം ​സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പോ​പ് ലി​യോ നാ​ലാ​മ​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ റോ​മി​നു പു​റ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ സെ​ല​ൻ​സ്കി റോ​മ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​നി​യു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ല​ണ്ട​നി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മെ​ർ, ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വേ​ൽ മാ​​ക്രോ​ൺ, ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്രീ​ഡി​ഷ് മെ​ർ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഏ​താ​നും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ റ​ഷ്യ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന് ത​യാ​റാ​ക​​ണ​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക യു​ക്രെ​യ്നു​മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത സെ​ല​ൻ​സ്കി ത​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​ന് പി​ന്തു​ണ തേ​ടി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ​പോ​കു​ന്നി​ല്ല. സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​​റെ ഭൂ​പ്ര​​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ ശ​ഠി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, യു​ക്രെ​യ്ന്റെ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​ര​വും അ​ന്താ​​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ര​വും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തി​ന് അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല’’ എ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സെ​ല​ൻ​സ്കി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു ദി​വ​സം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കി​ഴ​ക്ക​ൻ യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ ഡോ​ൺ​ബാ​സ് മേ​ഖ​ല റ​ഷ്യ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബ്രി​ട്ട​നും ​​ഫ്രാ​ൻ​സും ജ​ർ​മ​നി​യും യു​ക്രെ​യ്ൻ നി​ല​പാ​ടി​ന് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ, റ​ഷ്യ​യും യു​ക്രെ​യ്നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി റ​ഷ്യ 110 ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യു​ക്രെ​യ്ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും ഇ​വ​യി​ൽ 84 എ​ണ്ണം ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യും യു​ക്രെ​യ്ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

