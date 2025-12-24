Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    24 Dec 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 11:03 PM IST

    റഷ്യ-യു​ക്രെയ്ൻ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി; തീർപ്പാക്കാനാകാതെ അതിർത്തി

    മോ​സ്കോ​യി​ൽ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു മ​ര​ണം
    റഷ്യ-യു​ക്രെയ്ൻ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി; തീർപ്പാക്കാനാകാതെ അതിർത്തി
    Listen to this Article

    കി​യ​വ്: നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി. വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന കി​ഴ​ക്ക​ൻ യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ൾ, സ​പോ​റി​ഷ്യ ആ​ണ​വ നി​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഒ​ഴി​കെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ​േഫ്ലാ​റി​ഡ​യി​ൽ മാ​ര​ത്ത​ൺ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ യു.​എ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 20 ഇ​ന പ​ദ്ധ​തി യു​ക്രെ​യ്ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. യു.​എ​സും യു​ക്രെ​യ്നും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് റ​ഷ്യ കൂ​ടി പി​ന്തു​ണ​ച്ചാ​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നേ​ക്കും.

    യു​​ക്രെ​യ്ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചും യു.​എ​സി​ന്റെ​യും നാ​റ്റോ​യു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ ഇ​നി​യും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം റ​ഷ്യ ആ​ക്ര​മ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ആ​ഗോ​ള ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കും. യു​ക്രെ​യ്ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ അം​ഗ​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ, റ​ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മോ​സ്കോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ബോം​ബ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. ​

    യെ​ലി​റ്റ്സ്കാ​യ തെ​രു​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു സ​മീ​പം സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ആ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ എ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വ​ർ സ​മീ​പി​ച്ച​യു​ട​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ബോം​ബ് പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ളും മ​രി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​തി​ർ​ന്ന റ​ഷ്യ​ൻ സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ന്ന​ത്. കാ​റി​ൽ സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​​ത്തെ​റി​ച്ച് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ ഫാ​നി​ൽ സ​ർ​വാ​റോ​വ് ആ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

