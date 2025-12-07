Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 8:21 AM IST

    യു.എസ് സമാധാനപദ്ധതി: ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയെന്ന് സെലൻസ്കി

    യു.എസ് സമാധാനപദ്ധതി: ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയെന്ന് സെലൻസ്കി
    ന്യൂഡൽഹി: യു.എസ് സമാധാനപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലോദമിർ സെലൻസ്കി. ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ദൂതൻ സ്‍റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫുമായും മരുമകൻ ജാർദ് കുഷ്നറുമായും താൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നും ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.

    റഷ്യയുമായി കരാറുണ്ടാക്കി യുദ്ധം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നതിലാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നത്. ഇനിയും യു.എസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. റഷ്യയുമായി കരാറിലെത്താനായി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളികളാവുകയാണ്. വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് യു.എസുമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് സെലൻസ്കി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    അതേസമയം, വ്യാഴാഴ്ച യുക്രെയ്നെ ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യ വ്യാപകമായി ഡ്രോണാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. 137 ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    റ​ഷ്യ​ൻ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​യും എ​ണ്ണ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​യെ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് യു​ക്രെ​യ്നും ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. യു​ക്രെ​യ്ന്‍റെ 85 ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യി റ​ഷ്യ​യും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​എ​സ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണി​ത്.

    TAGS:RussiaukraineVolodymyr Zelenskyy
    News Summary - Zelensky signals progress in talks with US on peace plan
