Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:28 PM IST

    യുദ്ധം അവസാനിക്കണം, യു.എസുമായി സഹകരിക്കാൻ തയാറെന്ന് സെലൻസ്കി

    യുദ്ധം അവസാനിക്കണം, യു.എസുമായി സഹകരിക്കാൻ തയാറെന്ന് സെലൻസ്കി
    കി​യ​വ്: റ​ഷ്യ- യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി. യു​െ​ക്ര​യ്ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡൊ​ണെ​റ്റ്സ്കി​ന്‍റെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ക, സൈ​നി​ക ബ​ലം കു​റ​ക്കു​ക, നാ​റ്റോ​യി​ൽ ചേ​രാ​തി​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​എ​സ് ക​രാ​റി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​െ​വ​ച്ച​ത്.

    ഇ​ത് മു​മ്പ് യു​ക്രെ​യ്ൻ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് സെ​ല​ൻ​സ്കി അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ​സ്- റ​ഷ്യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​ര​ട് ത​യാ​റാ​ക്ക​ലി​ൽ യു​ക്രെ​യ്നി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ യു.​എ​സി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് യു​െ​ക്ര​യ്ൻ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ പി​ന്തു​ണ കു​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    റഷ‍്യന്‍ ഗ്ലൈഡ് ബോംബ് പതിച്ച് യുക്രെയ്നിൽ അഞ്ച് മരണം

    കി​യ​വ്: യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ സാ​പോ​രി​സി​യ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ റ​ഷ‍്യ​ന്‍ ഗ്ലൈ​ഡ് ബോം​ബ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 10 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ക​രു​ക​യും ​ചെ​യ്തു. റ​ഷ‍്യ-​യു​ക്രെ​യ്ന്‍ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്ത് വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, ദ​ക്ഷി​ണ ന​ഗ​ര​മാ​യ ഒ​ഡേ​സ​യി​ലെ ജ​ന​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ റ​ഷ‍്യ​ന്‍ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    News Summary - Zelensky says war must end, ready to cooperate with US
