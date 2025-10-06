Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:30 PM IST

    ​യുക്രെയ്നിൽ പതിച്ച റഷ്യൻ ആയുധങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ ഭാഗങ്ങളെന്ന് സെലൻസ്കി

    ഡ്രോ​ണു​ക​ളി​ലെ​യും ഖി​ൻ​സാ​ൽ മി​സൈ​ലു​ക​ളി​ലെ​യും സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ, ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന മൈ​ക്രോ​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ പാ​ശ്ചാ​ത്യ നി​ർ​മി​ത​മാ​ണ്...
    ​യുക്രെയ്നിൽ പതിച്ച റഷ്യൻ ആയുധങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ ഭാഗങ്ങളെന്ന് സെലൻസ്കി
    Listen to this Article

    കി​യ​വ്: ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പാ​ശ്ചാ​ത്യ ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി വോ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി. യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ പ​തി​ച്ച റ​ഷ്യ​ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ളും മി​സൈ​ലു​ക​ളും നി​റ​യെ പാ​ശ്ചാ​ത്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ ​മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​ച്ച ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളി​ല​ത്ര​യും പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് യു.​എ​സ്, യു.​കെ, ജ​ർ​മ​നി, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്, ജ​പ്പാ​ൻ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്സ്, താ​യ്‍വാ​ൻ, ചൈ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​വ​യെ​ന്ന് സെ​ല​ൻ​സ്കി പ​റ​യു​ന്നു. 100,688 ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു​​ക്രെ​യ്ന് പു​റ​മെ ചി​ല യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ളും റ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ഉ​പ​രോ​ധം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ആ​രോ​പ​ണ​മെ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ യു.​എ​സും യു.​കെ​യു​മാ​ണ് യു​ക്രെ​യ്ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ യു​​ക്രെ​യ്നി​ലു​പ​യോ​ഗി​ച്ച കെ.​എ​ച്ച്-101, ഷാ​ഹി​ദ് മി​സൈ​ല​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ​ഡ്രോ​ണു​ക​ളി​ലെ​യും ഖി​ൻ​സാ​ൽ മി​സൈ​ലു​ക​ളി​ലെ​യും സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ, ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന മൈ​ക്രോ​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പാ​ശ്ചാ​ത്യ നി​ർ​മി​ത​മാ​ണ്.

    റ​ഷ്യ​യെ​യും അ​വ​രു​ടെ യു​ദ്ധ​ത്തെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പു​തി​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സെ​ല​ൻ​സ്കി പ​റ​ഞ്ഞു.

