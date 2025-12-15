Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightസു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പ്...
    World
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:35 PM IST

    സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ നാ​റ്റോ​മോഹം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം -സെ​ല​ൻ​സ്കി

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ നാ​റ്റോ​മോഹം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം -സെ​ല​ൻ​സ്കി
    cancel
    Listen to this Article

    ബ​ർ​ലി​ൻ: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദം മു​റു​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റ​ഷ്യ​ൻ സേ​ന​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഡൊ​ണെ​റ്റ്‌​സ്ക് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ക​ല്ലു​ക​ടി​യാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, യു.​എ​സും മ​റ്റ് പാ​ശ്ചാ​ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും നാ​റ്റോ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ, നാ​റ്റോ​യി​ൽ ചേ​രാ​നു​ള്ള ത​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, റ​ഷ്യ​ക്ക് പ്ര​ദേ​ശം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ് ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NATOukraineZelenski
    News Summary - Zelensky: NATO ambitions can be abandoned if security is guaranteed
    Similar News
    Next Story
    X