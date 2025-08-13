Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:53 PM IST

    സെലൻസ്കി ജർമനിയിൽ; ട്രംപുമായി ഓൺലൈൻ സംഭാഷണം

    Zelensky and Donald Trump
    ബെ​ർ​ലി​ൻ: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പു​മാ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സംഭാഷണത്തിനായി യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ല​ൻ​സ്കി ബെ​ർ​ലി​നി​ൽ. അ​ലാ​സ്ക​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ട്രം​പ്-​പു​ടി​ൻ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം സെ​ല​ൻ​സ്കി എ​ത്തി​യ​ത്.

    സെ​ല​ൻ​സ്കി ഫ്രാ​ൻ​സ്, ബ്രി​ട്ട​ൻ, പോ​ള​ണ്ട്, ഫി​ൻ​ല​ൻ​ഡ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നു​മാ​യും സം​സാ​രി​ക്കും. നാ​റ്റോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മാ​ർ​ക്ക് റൂ​ട്ട് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ട്രം​പും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി. വാ​ൻ​സും വൈ​കി ചേ​രും.

    യു​ക്രെ​യ്നെ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​തെ പു​ടി​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച കി​ഴ​ക്ക​ൻ യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ റ​ഷ്യ പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം റ​ഷ്യ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​കു​മെ​ന്ന് യൂ​റോ​പ്പ് ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ 19 ശ​ത​മാ​നം യു​ക്രെ​യ്ൻ ഭൂ​മി റ​ഷ്യ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, റ​ഷ്യ​യു​ടെ ഒ​രു തു​ണ്ട് ഭൂ​മി​യും വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ യു​​ക്രെ​യ്നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ച്ച​കോ​ടി യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​യു​ന്നു.

