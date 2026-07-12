നേപ്പാളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം; കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെച്ചൊല്ലി തെരുവിലിറങ്ങി ജെൻസി

നേപ്പാളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം; കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെച്ചൊല്ലി തെരുവിലിറങ്ങി ജെൻസിtext_fields
നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്കെതിരെ യുവതലമുറ (Gen-Z) നയിക്കുന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെ അസ്ഥിരമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാലെൻ ഷായെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കാൻ മുൻനിരയിൽ നിന്ന അതേ യുവജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കും 'ഏകാധിപത്യ' പ്രവണതകൾക്കുമെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നേപ്പാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വലിയൊരു തിരിഞ്ഞുനടത്തമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
പുനരധിവാസ പദ്ധതികളില്ലാതെ ചേരിനിവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നീക്കവും, ഗതാഗത പിഴ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് നടപടികളിൽ മനംനൊന്ത് ഗണേഷ് നേപ്പാളി എന്ന യുവാവ് തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവവും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെ നിരവധി വിദ്യാർഥികളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളായത്. തന്റെ നൂറു ദിവസത്തെ ഭരണകാലം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ബാലെൻ ഷാ സർക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഈ ജനകീയ രോഷം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 2,600-ലധികം കുടുംബങ്ങളെ ബാധിച്ച കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമാക്കാൻ 'കോമൺ ജെൻ-സി നേപ്പാൾ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവജന സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
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