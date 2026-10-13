യമനിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു; സൻആയിൽ എണ്ണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ വ്യോമാക്രമണം, റിയാദിനും ദമ്മാമിനും എതിരെ ഹൂതികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

യമനിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു; സൻആയിൽ എണ്ണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ വ്യോമാക്രമണം, റിയാദിനും ദമ്മാമിനും എതിരെ ഹൂതികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
സൻആ: യമനിൽ സഖ്യസേനയും ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. തലസ്ഥാനമായ സൻആയിലെ യമൻ പെട്രോളിയം കമ്പനിക്ക് സമീപമുള്ള എണ്ണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ വ്യോമാക്രമണം നടന്നതായി ഹൂതി അനുകൂല മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രദേശവാസികൾ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ സഖ്യസേന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ആക്രമണം. നഗരത്തിന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടായാൽ റിയാദിലും ദമാമിലും കടുത്തതും വേദനാജനകവുമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഹൂതികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യമനിലെ തായിസ് പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ഹൂതി ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി തായിസ് ഗവർണറേറ്റ് മനുഷ്യാവകാശ ഓഫിസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഔദ്യോഗിക യമൻ ടിവി ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഹൂതികളുമായി ബന്ധമുള്ളതോ അവരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതോ ആയ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സുരക്ഷാ, സൈനിക, ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യമന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകൃത സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാമെന്ന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങളും ദേശീയ സുരക്ഷയും സൈനിക രഹസ്യങ്ങളും ശക്തമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ലക്ഷ്യമിടുന്നവരോട് ഭരണഘടനക്കും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പെരുമാറുമെന്നും സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.എസ് എംബസി
ഇറാനും ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികളും അമേരിക്കൻ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര പുനഃപരിശോധിക്കാൻ യു.എസ് പൗരന്മാരോട് യു.എസ് എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ഭീകരവാദ ഭീഷണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യമനിലേക്കുള്ള യാത്ര പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാനും പൗരന്മാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തലസ്ഥാനത്ത് സൗദി പിന്തുണയുള്ള സേനയുമായി ഹൂതി പോരാളികൾ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരീ അറിയിച്ചു. നഗരത്തിൽ സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടതായി ദൃക്സാക്ഷികളും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സൻആയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി സൗദി സഖ്യസേന വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതി അനുകൂല മാധ്യമമായ അൽമസിറയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സഖ്യസേന വക്താവ് തുർക്കി അൽ മാലകി പ്രദേശവാസികൾക്ക് നൽകിയ ഒഴിപ്പിക്കൽ മുന്നറിയിപ്പിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങൾ.
അതേസമയം, യമന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകൃത സർക്കാരിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന സൗദി പിന്തുണയുള്ള സേന, സഅദ ഗവർണറേറ്റിലെ റാസിഹ് അതിർത്തി ജില്ലയായ ബാനി മുഈൻ, ബാക്കിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ കൂടി നടത്തിയതായി ഹൂതി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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