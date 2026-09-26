Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    യമനിൽ പോര് കടുക്കുന്നു; ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് സർക്കാർ സൈന്യം; റിയാദിന് നേരെയുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണം തകർത്ത് സൗദി സേന

    text_fields
    bookmark_border
    Military conflict smoke rising in Yemen’s coastal front line near Bab al-Mandab Strait.
    cancel

    സൻആ: തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ യമൻ പ്രവിശ്യയായ തായിസിൽ ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും വിതരണ പാതകൾക്കും നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യമൻ സർക്കാർ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ചെങ്കടലിനോട് ചേർന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ബാബ് അൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കിന്റെ വടക്കേ പ്രവേശന കവാടത്തിലുള്ള തീരദേശ നഗരമായ ദുബാബിലും തായിസിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഹൂതി പോരാളികൾക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സൈനിക വക്താവ് മാജിദ് അബ്ദുല്ല അൽ-നസിലി 'എക്സി'ലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. ആക്രമണത്തിലെ ആൾനാശത്തെക്കുറിച്ചോ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സൈന്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

    അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അറബ് സഖ്യസേന കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ തായിസ്, അംറാൻ, മആരിബ്, സാദ പ്രവിശ്യകളിൽ 14 വ്യോമാക്രമണങ്ങളും ഒരു മിസൈൽ ആക്രമണവും നടത്തിയതായി ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരീ ആരോപിച്ചു. ഇതിനിടെ, ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ റിയാദ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതികൾ വിക്ഷേപിച്ച രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ആകാശത്തുവെച്ചുതന്നെ തകർത്തതായി സൗദി അറേബ്യ അറിയിച്ചു. സൗദിക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ഭീഷണികൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് സഖ്യസേനാ വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലികി വ്യക്തമാക്കി.

    റിയാദിന് നേരെ ഹൂതികൾ സമുദ്ര ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ, യമൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും മേഖലയിൽ പോരാട്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയുമായിരുന്നു. 2014-ൽ ഹൂതികൾ തലസ്ഥാനമായ സൻആയും മറ്റ് പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ് യമനിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് 2015-ലാണ് ഔദ്യോഗിക സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന സൈനിക ഇടപെടൽ ആരംഭിച്ചത്. ചെങ്കടൽ തീരത്തും ബാബ് അൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കിലും മുന്നേറ്റം നടത്തിയതായി അടുത്തിടെ അവകാശപ്പെട്ട ഹൂതികൾ, സൗദി അറേബ്യയുടെ എണ്ണ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Yemen Forces Strike Houthi Supply Lines in Taiz; Saudi Intercepts Drones Over Riyadh
    Next Story
    X