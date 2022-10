ഷി ജിൻപിങ് മൂന്നാംതവണയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ്; കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും തുടരും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബെയ്ജിങ്: തുടർച്ചയായ മൂന്നാംതവണയും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻറായും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ഷി ജിൻപിങ് തുടരും. ഷി ജിൻപിങ്ങിനെ അനന്തകാലത്തേക്ക് അധികാരത്തിലിരിക്കാനും പാർട്ടിയിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാനുമുള്ള ഔദ്യോഗിക തീരുമാനത്തിന് ​ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. സ്ഥാപക നേതാവ് മാവോ സെ തൂങ്ങിനു ശേഷം രണ്ടിലേറെ തവണ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാകുന്ന നേതാവ് എന്ന പദവിയും ഇനി ഷിക്ക് തുല്യം. ശനിയാഴ്ച 69കാരനായ ഷി യെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. നിലവിൽ 68 വയസായിരുന്നു പാർട്ടി അംഗമാകാനുള്ള പ്രായപരിധി. ചൈനയെ നയിക്കാൻ തന്നിൽ വിശ്വാസമേൽപിച്ചതിന് നന്ദിയെന്നായിരുന്നു ഷി യുടെ പ്രതികരണം.​ ലോകത്തിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ ചൈനക്ക് നിലനിൽപില്ല, ലോകത്തിന് ചൈനയും അനിവാര്യമാണ്. 40വർഷത്തെ കഠിന ശ്രമങ്ങൾക്കു ശേഷം സമ്പദ് രംഗത്ത് വലിയ പുരോഗതിയും ദീർഘകാല സാമൂഹിക സുസ്ഥിരതയും നമ്മൾ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. -ഷി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതോടൊപ്പം സെൻട്രൽ മിലിറ്ററി കമ്മീഷൻ​ തലവനായും ഷി തുടരും. അഞ്ചു വർഷം വീതമുള്ള രണ്ടു ടേം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതാണ് മാവോയ്ക്കു ശേഷം ചൈനയിലെ കീഴ്‍വഴക്കം. ഇതനുസരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ലി കെക്വിയാങ് അടക്കം 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാവരെയും ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴാണ് ഷി ചിൻപിങ്ങിനെ പാർട്ടി പരമാധികാരിയായി നിയമിച്ചത്. ഇതിന് അവസരമൊരുക്കുന്നതടക്കമുള്ള പാർട്ടി ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ ശനിയാഴ്ച സമാപിച്ച ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ലി കെക്വിയാങ്ങിനെ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. 205 അംഗ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി 25 അംഗ പി.ബിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

