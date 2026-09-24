പങ്കാളികളാകണം, ശത്രുക്കളാകരുതെന്ന് ഷീ ജിൻപിങ്; ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയിൽ, വ്യാപാര കരാർ നീട്ടി

പങ്കാളികളാകണം, ശത്രുക്കളാകരുതെന്ന് ഷീ ജിൻപിങ്; ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയിൽ, വ്യാപാര കരാർ നീട്ടിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യാനായി മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ് അമേരിക്കയിലെത്തി. വാഷിങ്ടണിൽ എത്തിയ ഷീ ജിൻപിങ്ങിനെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ്വമായിമാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കീഴ്വഴക്കം തെറ്റിച്ച്, മേരിലാൻഡിലെ ജോയന്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസിൽ വെച്ചാണ് ട്രംപ് ചൈനീസ് ഭരണാധികാരിയെ നേരിൽ സ്വീകരിച്ചത്.
തണുപ്പൻ നയങ്ങൾക്കപ്പുറം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന് ട്രംപ് കൽപിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് ഈ അപൂർവ്വ നടപടി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ടർമാക്കിൽ നടന്ന സ്വീകരണച്ചടങ്ങിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപും ചേർന്ന് ഷീ ജിൻപിങ്ങിനെയും ഭാര്യ പെങ് ലിയു അങ്ങനെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിച്ച വേദിയിൽ നേതാക്കൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകി. തുടർന്ന് യു.എസ് സൈനികരുടെ അകമ്പടിയോടെ ഒന്നിച്ച് നടന്ന ഇരുവരും ഗൺ സല്യൂട്ടിനും അമേരിക്കൻ ദേശീയഗാനത്തിനും ഒപ്പം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
അമേരിക്കയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, അമേരിക്കയും ചൈനയും ശത്രുക്കളാകുകയല്ല മറിച്ച് പങ്കാളികളാകുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഷീ ജിൻപിങ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് ദേശീയ പുനരുജ്ജീവനവും അമേരിക്കയെ വീണ്ടും മഹത്തായതാക്കലും പരസ്പരം പൂരകമായി വർത്തിക്കുമെന്നും, ഇത് ലോകത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഷിൻഭവിലൂടെ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തീരുവ ചുമത്തിയ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടിയും അതിന്മേൽ ബെയ്ജിങ് സ്വീകരിച്ച തിരിച്ചടിയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഷീ ജിൻപിങ്ങിനോട് വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക സ്വാധീനത്തിനായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ മത്സരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇറാനിലെ യു.എസ് യുദ്ധം, വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, അപൂർവ്വ ഭൂമിയിലെ ധാതുക്കൾ, ചൈന സ്വന്തം പ്രദേശമായി അവകാശപ്പെടുന്ന സ്വയംഭരണ ദ്വീപായ തായ്വാനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ബന്ധം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ സന്ദർശനത്തിൽ ചർച്ചയാകും.
ഇതിനിടയിൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തീരുവകളിൽ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകിയ 11 മാസത്തെ കരാർ നീട്ടിയതായി യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സന്റ് ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഷീ ജിൻപിങ്ങിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ചൈനീസ് വൈസ് പ്രീമിയർ ഹി ലിഫെങ്ങുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി ബെസ്സന്റ് ഫോക്സ് വാർത്താ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു. ചെറുചർച്ചകൾക്ക് പകരം വലിയൊരു കരാറിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ 10ന് അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ‘ബൂസാൻ കരാർ’ ജനുവരി 10 വരെ നീട്ടിയതായി അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
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