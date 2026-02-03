Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ‘എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ’ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ൽ ഉ​ല​ഞ്ഞ് ലോ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യം; ഇന്ത്യയും

    ‘എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ’ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ൽ ഉ​ല​ഞ്ഞ് ലോ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യം; ഇന്ത്യയും
    അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി, മന്ത്രി ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ് പു​രി

    30 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ജു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് യു.​എ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. രേ​ഖ​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​​മെ​ന്ന്, ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പാ​സാ​ക്കി​യ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വ​ൻ ശേ​ഖ​രം ലോ​ക​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    പു​തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ

    എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ യു.​കെ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, നോ​ർ​വേ, ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​രു​മാ​യി പ​ല ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ

    റി​ല​യ​ൻ​സ് സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ​മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി​യു​മാ​യി എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 2008 ൽ ​ലൈം​ഗി​ക കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​​ലേ​ക്കു​ള്ള യു.​എ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രു​മാ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, യു.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ-​മെ​യി​ലു​ക​ളാ​ണി​വ. മോ​ദി​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ള്ള അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി​യു​ടെ പേ​ര് എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ ടേ​പ്പി​ൽ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്നി​പ്പോ​ൾ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വി​വാ​ദ​മാ​യി​രി​ക​കു​ക​യാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ, 2017ൽ ​ട്രം​പ് ആ​ദ്യ​മാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി എ​പ്സ്റ്റീ​ന് അ​യ​ച്ച ഒ​രു മെ​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ന്ന​ത ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടു​ക​യാ​ണ്. ട്രം​പി​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൻ ജ​റാ​ദ് കു​ഷ്ന​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ടു​ത്ത വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ‘നേ​തൃ​ത്വം’ സ​ഹാ​യം ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​നി​ലി​ന്റെ മെ​യി​ലി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ട്രം​പ്-​മോ​ദി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് അ​നി​ൽ എ​പ്സ്റ്റീ​നോ​ട് അ​നു​മ​തി ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന മെ​യി​ലും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, മോ​ദി​യു​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ക്കാ​ര്യ​വും അ​തി​ൽ എ​പ്സ്റ്റീ​ന്റെ സ​ഹാ​യ​വും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​കാ​രം ത​ന്നെ​യാ​ണ് മോ​ദി​യു​ടെ യു.​എ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ന​ന്ത​രം എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ അ​നി​ലി​ന് അ​യ​ച്ച മെ​യി​ലി​ൽ, ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ആ​ടു​ക​യും പാ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു’​വെ​ന്നും എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ പൊ​ടു​ന്ന​നെ സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി പി​ന്നീ​ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ശ​ത​കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ആ​യു​ധ നി​ർ​മാ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യ​തും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഓ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. അ​നി​ലു​മാ​യി ഇ​തി​ലു​മേ​റെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ൽ മോ​ദി​യു​ടെ പേ​ര് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ് പു​രി​യും എ​പ്സ്റ്റീ​നും

    കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് മന്ത്രി ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ് പു​രി​യും എ​പ്സ്റ്റീ​ൻ ഫ​യ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിൽ ബി.ജെ.പി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച് 2014ൽ ​ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പു​രി​യുടെ പേരും ഫ​യ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ലി​ങ്ക്ഡ് ഇ​ൻ ​സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​ൻ റീ​ഡ് ഹോ​ഫ്മാ​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഒ​ത്താ​ശ​ക​ൾ ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ക​ത്തി​ൽ. 2015ൽ ​ര​ണ്ടു ത​വ​ണ എ​പ്സ്റ്റീ​ന്റെ മ​ൻ​ഹാ​ട്ട​ൻ വ​സ​തി​യി​ൽ പു​രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തും ബി​സി​ന​സ് പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പു​രി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​പ്സ്റ്റി​ൻ രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ മോ​ദി പ​രാ​മ​ർ​ശം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു കു​റ്റ​വാ​ളി​യു​ടെ ഉ​ഹാ​പോ​ഹ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ജ്ഞ​യോ​ടെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​ഗു​രു​ത​ര വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളി​ൽ മോ​ദി​ത​ന്നെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

