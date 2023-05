വരുന്നു കോവിഡിനേക്കാൾ വലിയ മഹാമാരി; കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂയോർക്ക്: ലോകം അടുത്ത മഹാമാരി നേരിടാൻ തയാറായിരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നേതാവ് ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസൂസ്. കോവിഡിനേക്കാൾ വലിയ മഹാമാരിയാകും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മേധാവി പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ കെടുതികളിൽ നിന്ന് ലോകം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.

'ഇത് കോവിഡ് 19 ഉണ്ടാക്കിവെച്ച ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അവസാനമാണ്, എന്നാൽ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ആരോഗ്യ ഭീഷണിക്ക് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.'-ഗെബ്രിയേസൂസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡിന്റെ മറ്റു വകഭേദങ്ങൾ പുതിയ രോഗികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഭീതിദ സാഹചര്യമായിരിക്കും നേരിടേണ്ടി വരിക. ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ മഹാമാരികളായിരിക്കും നാം നേരിടേണ്ട പ്രധാന ഭീഷണി. അടുത്ത മഹാമാരി വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനെ നേരിടാൻ എല്ലാ രീതിയിലും നാം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശം നൽകി.

World needs to be prepared for the next pandemic WHO chief