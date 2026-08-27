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    World
    Posted On
    date_range 27 Aug 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2026 9:31 AM IST

    'ഭാര്യ ചെളിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു'; നേപ്പാൾ ദുരന്തത്തിന്‍റെ ഭീകരത വെളിപ്പെടുത്തി തൊഴിലാളികൾ

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    ഭാര്യ ചെളിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു; നേപ്പാൾ ദുരന്തത്തിന്‍റെ ഭീകരത വെളിപ്പെടുത്തി തൊഴിലാളികൾ
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    കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ ടിബറ്റ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽ പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും മനുഷ്യജീവിതത്തെ ഏറക്കുറെ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ദുരന്തത്തിൽ 160ലധികം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. പ്രകൃതിയുടെ ഈ ക്രൂരമായ ഭാവം എത്രത്തോളം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഹൃദയഭേദകമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട ആ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് ഒരുകൂട്ടം തൊഴിലാളികൾ.

    താൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മലവെള്ളം കുതിച്ചെത്തിയ ഭീകരമായ നിമിഷം വിവേക് കുമാൽ എന്ന തൊഴിലാളി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. കയ്യിൽ സുരക്ഷാ ഹെൽമെറ്റും ഓറഞ്ച് ജാക്കറ്റും ധരിച്ച് മലയിടുക്കിലൂടെ ജീവനുംകൊണ്ട് ഓടുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരുടെയും ഉള്ളുലക്കുന്നതാണ്. പുഴക്ക് മുകളിൽ വലിയ തോതിൽ പുകയും പൊടിയും ഉയർന്ന നിമിഷം തന്നെ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ അവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ നിമിഷനേരംകൊണ്ട് ചെളിയും അവശിഷ്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഭീമാകാരമായ ജലപ്രവാഹം അവരുടെ പിന്നാലെ ഇരച്ചെത്തി.

    ദുരന്തമുഖത്ത് താൻ അനുഭവിച്ച ഭയപ്പെടുത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു തൊഴിലാളിയായ കേശവ് പ്രസാദ് ബാരൽ പറയുന്നു. തന്റെ കൺമുന്നിൽ സ്വന്തം ഭാര്യ ചെളിയിൽ ആഴ്ന്നുപോകുന്നത് നിസ്സഹായനായി നോക്കിനിൽക്കേണ്ടി വന്ന ആ നിമിഷം എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. തന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാവിന്റെ ചില്ലകളിൽ പിടിച്ചുനിന്ന് മാത്രം അത്ഭുതകരമായി ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്ന മറ്റു ചിലരും ഈ ദുരന്തത്തിൽ ജീവനുവേണ്ടി പടപൊരുതിയവരാണ്.

    ഈ ഭീകര ദുരന്തത്തിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരിനും അതിജീവനത്തിനായുള്ള അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ലോകം. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കാനും രംഗത്തുണ്ട്.

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    TAGS:rescuedisastersurvivalNepal Floodflash flood
    News Summary - Workers reveal the horror of the Nepal disaster
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