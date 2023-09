ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനിടെ വ്ലോഗർക്കുനേരെ കൈയേറ്റം; ‘ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കൂ’ എന്നപേക്ഷിച്ച് യുവതി

ഹോങ്കോങ്: നഗരത്തിലൂടെ നടന്ന് മൊബൈൽ ലൈവിൽ ഫോളോവേഴ്സുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്ന വ്ലോഗർക്കുനേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം. സംഭവത്തിന്‍റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിരവധി പേർ ട്വിറ്ററിൽ (എക്സ്) പങ്കുവെച്ചു. ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നാണ് പലരും സംശയമുയർത്തുന്നത്.



ഹോങ്കോങ് നഗരത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സൗത്ത് കൊറിയൻ സ്വദേശിയായ യുവതി ഹോങ്കോങ്ങിലെത്തിയതായിരുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിലെ കാഴ്ചകൾ ലൈവ് ആയി സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ കാണിച്ച് ഫോളോവേഴ്സിനോട് സംവദിക്കവെ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അക്രമം ഉണ്ടായത്. എതിരെ വന്നയാളോട് തനിക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ ഏത് ലൈനിലാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയും മറുപടി ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യുവതിയെ അമ്പരിപ്പിച്ച് ഇയാൾ പിന്നാലെ ചെല്ലുകയായിരുന്നു.

A woman’s harrowing experience in a Hong Kong subway was caught on camera as she streamed live to her followers on Twitch.

The streamer, who is Korean, was broadcasting an IRL chat stream while walking through the city, when she was approached by a man who began to proposition… pic.twitter.com/rJmkQWaMiF