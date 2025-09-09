Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    9 Sept 2025 6:50 AM IST
    വിലക്കിൽ വീഴുമോ ഭരണം? മുൾമുനയിൽ നേപ്പാൾ

    പ്ര​ക്ഷോ​ഭം കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ക​യാ​ണ്
    വിലക്കിൽ വീഴുമോ ഭരണം? മുൾമുനയിൽ നേപ്പാൾ
    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ വി​ല​ക്കി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​ള​മു​റ​ക്കാ​ർ തെ​രു​വു​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ നേ​പ്പാ​ളി​ൽ സ്ഥി​തി കൈ​വി​ട്ടു​പോ​കു​മോ? 19 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 100ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത് അ​നു​ദി​നം ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ​ക്കു നേ​രെ റ​ബ​ർ ബു​ള്ള​റ്റു​ക​ളും ക​ണ്ണീ​ർ വാ​ത​ക​വും പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് നേ​രി​ടു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും വ​രും​നാ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ലു​ഷി​ത​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    വാ​ർ​ത്ത വി​ത​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച നേ​പ്പാ​ളി​ൽ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രാ​ഴ്ച അ​വ​ധി ന​ൽ​കി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28ന് ​എ​ല്ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത​താ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ന​ൽ​കി​യ അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    ടി​ക് ടോ​ക് അ​ട​ക്കം ചി​ല സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ടെ​ല​ഗ്രാം അ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, 1.35 കോ​ടി ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ണ്ട് ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ന്. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 36 ല​ക്ഷ​വും. ഇ​ങ്ങ​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ വ​രി​ക്കാ​രാ​യ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് വി​ല​ക്ക് വീ​ണി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന​ത് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് വി​ല​ക്കെ​ന്ന് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ. മാ​റ്റം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് വ​രും​വ​രെ സ​മ​രം തു​ട​രു​മെ​ന്നും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. തെ​രു​വു​ക​ൾ സ​മ​ര​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളാ​യ​തോ​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​മോ അ​ത​ല്ല, ഭ​ര​ണം നി​ല​ത്തു​വീ​ഴു​മോ​യെ​ന്നാ​ണ് ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

